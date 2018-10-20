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20.10.2018 17:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Керчи следователи нашли место тренировок Рослякова

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму неподалеку от дома организатора массового убийства в Керченском политехническом колледже Владислава Рослякова следователи СК РФ обнаружили пустырь и заброшенное строение, где предположительно студент отрабатывал свои действия перед кровавым нападением на колледж. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: Екатерина Кейзо/ТАСС
Госпитализирован еще один раненый в Керченском колледже студент

Сейчас криминалисты проводят тщательный осмотр оцепленной полицейскими территории. На месте найдены оплавленные остатки мобильных устройств и взрывного устройства, которое по своему типу совпадает с ранее обнаруженным в керченском колледже. Стены бесхозного здания, расположенного приблизительно в 150 метрах от жилого дома Росляковых, предположительно использовались подозреваемым для овладения навыками стрельбы. Все изъятые предметы будут описаны и отправлены на экспертизу.

Дом, где около пяти лет мать Владислава и ее сын снимали жилье, расположен в частном секторе приблизительно в 15 километрах от центра города. По словам соседей, мать Рослякова была адептом секты "Свидетели Иеговы".

Известно, что перед керченской трагедией подозреваемый в расстреле учащихся Владислав Росляков покупал патроны к охотничьему ружью в одном из оружейных магазинов Керчи. Летом Росляков прошел шестичасовую программу обучения правилам безопасного обращения с оружием в одном из частных учреждений дополнительного профессионального образования по подготовке частных охранников.

Фото: Пресс-служба СК РФ
Опубликовано видео следственных действий в керченском колледже

Сегодня в администрации Керчи "РГ" сообщили, что родители Рослякова до сих пор не обращались в морг для похорон сына.

Вчера в Керчи около 30 тысяч человек простились с 17 погибшими. Сегодня на кладбище в Аршинцево похоронена 16-летняя девушка, скончавшаяся во время перевозки в московскую клинику. Еще трех человек сегодня похоронили на Кубани и одного - в Челябинске.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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