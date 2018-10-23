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23.10.2018 07:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейские обнаружили тело 12-летней школьницы в Чите

Сотрудники полиции обнаружили тело 12-летней школьницы, поиски которой велись в Чите с прошлой пятницы. Тело девочки было найдено недалеко от места, где ранее был задержан подозреваемый в убийстве ребенка, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

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Труп с признаками насильственной смерти был спрятан на территории автостоянки, где жил и работал предполагаемый убийца девочки.

Напомним, по подозрению в причастности к убийству задержан ранее судимый 45-летний мужчина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело ("Убийство малолетнего"). Сотрудники полиции продолжают сбор доказательства причастности задержанного мужчины к преступлению.

Девочка отправилась в школу и пропала по дороге в учебное заведение 19 октября. Родные в тот же день сообщили об исчезновении дочери в правоохранительные органы.

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