Четверо студентов из Керчи выписаны из больницы Краснодара

На лечении в Краснодарской детской краевой больнице остается один пострадавший во время ЧП в Керченском политехническом колледже молодой человек. Две студентки были выписаны накануне, а еще одну сегодня готовят к выписке. В минувшее воскресенье родители также забрали домой 16-летнего юношу.

По информации регионального минздрава, в ближайшие дни планируется выписать всех детей, получивших незначительные травмы при взрыве в колледже.

Пациенты с тяжелыми увечьями сразу были госпитализированы в Краснодарскую краевую клиническую больницу имени С.В. Очаповского.

Как рассказал корреспонденту "РГ" заведующий ожоговым отделением больницы доктор медицинских наук, профессор Сергей Богданов, сейчас у них находятся девять пострадавших в результате взрыва и перестрелки в Керченском политехническом колледже.

- Состояние двоих из них продолжает оставаться достаточно тяжелым, и они находятся в реанимации, - пояснил медик. - Это 16-летний юноша с ранением живота и 57-летняя учительница с ранением ног. А семь девушек переведены в обычные палаты ожогового и травматологического отделений. Все больные были прооперированы, удалены инородные тела - гвозди и шурупы. Сейчас их состояние удовлетворительное, им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, после инцидента в керченском колледже по поручению губернатора Кубани в соседний регион направились краевые нейрохирурги, травматологи и реаниматологи. Были привлечены специалисты службы скорой медпомощи, реанимобили и вертолеты санавиации, организована работа психолого-психиатрических бригад. В краевые больницы было госпитализировано 14 пациентов из Керчи, четверо из которых уже выписаны.