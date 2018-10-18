Из Керчи в клиники Кубани доставили шестерых раненых студентов

На лечении в медицинских организациях Краснодарского края находятся шесть пострадавших во время взрыва и стрельбы в керченском политехническом колледже. Двоих из них доставили ночью на реанимобилях в Краснодарскую детскую краевую клиническую больницу, а еще четверых - в ЦРБ города Темрюка.

Об этом в четверг утром рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона. В ведомстве добавили, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Накануне в Керчь с Кубани прибыли два вертолета санавиации и четыре реанимобиля с 15 медиками из ведущих медучреждений края. Сейчас вместе со специалистами керченской больницы и медиками из Москвы на месте работают кубанские нейрохирурги, травматологи, реаниматологи. При участии специалистов из края проведено уже несколько операций.

По информации администрации региона, сегодня в клиники края доставят для дальнейшего лечения 14 раненых в Керчи студентов. Причем шесть пострадавших подростков уже находятся по пути из Керчи в Краснодар. Ожидается, что примерно в 11 часов дня их доставят в краевую клиническую больницу № 1 имени профессора Очаповского.

Напомним, в среду в керченском колледже произошел взрыв, а затем началась стрельба. Подозреваемый в совершении преступления студент Владислав Росляков найден мертвым. СК РФ расследует уголовное дело о массовом убийстве.