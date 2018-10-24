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24.10.2018 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи в рамках дел о коррупции начались масштабные обыски

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи в рамках дел о коррупции проходят масштабные обыски. Об этом в среду сообщается в официальном канале СК РФ в мессенджере "Там-Там".

- Сотрудники Следственного комитета России проводят масштабные следственные действия в Сочи в рамках уголовных дел, возбужденных по коррупционным преступлениям, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в администрации Сочи прошли новые обыски, на этот раз следственные действия шли в кабинетах вице-мэра, директора департамента строительства Ивана Бомбергера, руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова и главы МУП "Водоканал" Сергея Винарского.

В мэрии Сочи прошли обыски в кабинетах глав двух департаментов

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах региона, их подозревают в превышении должностных полномочий. По данным силовиков, первые два выдавали разрешающие незаконное строительство документы, а последний якобы разрешил подключение к коммуникациям самостроя.

Причем обыски начались с квартир чиновников, а позже продолжились и на их рабочих местах. В настоящее время все трое задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В свою очередь, как удалось выяснить, в рамках борьбы с коррупционными преступлениями в городе запланированы обыски еще по 23 адресам.

Как уже писала "РГ", 17 октября текущего года были задержаны первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин и бывший заместитель градоначальника олимпийской столицы Анатолий Рыков, а также заместитель директора департамента экономики и стратегического развития городской администрации Александр Иванов.

В деле, в котором в качестве подозреваемых проходит семь человек, речь идет о двух эпизодах получения чиновниками взяток от местного предпринимателя за разрешение на строительство жилья в Сочи.

А вот начались громкие аресты в регионе еще весной. Тогда под стражу были взяты архитектор Краснодара Игорь Мазурок и первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит. Высокопоставленным чиновникам инкриминируется превышение должностных полномочий в вопросах, связанных с самостроями и обманутыми дольщиками.

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