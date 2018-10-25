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25.10.2018 17:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Парламент Северной Осетии предложил закрыть завод "Электроцинк"

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)

В четверг в парламенте Республики Северная Осетия - Алания прошло заседание, на котором депутаты единогласно высказались за закрытие завода "Электроцинк" во Владикавказе. В пресс-службе парламента корреспонденту "РГ" сообщили, что это решение поддержали все депутаты.

- На табло было 58 проголосовавших за закрытие завода, в общем, единогласно. Всего в парламенте 70 депутатов, часть из них отсутствовала, - отметил представитель пресс-службы.

Фото: МЧС России/ТАСС
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Обращение подал председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Тимур Ортабаев, однако было принято решение доработать его совместно с депутатами всех фракций парламента РСО - Алания. Адресатами обращения стали федеральные власти и руководство "Электроцинка".

Как уже сообщалось, 21 октября на заводе "Электроцинк" во Владикавказе произошел пожар. Огонь охватил площадь 4,5 тысячи квадратных метров, часть одного из строений обрушилась. Один из пожарных, принимавших участие в тушении, погиб, еще двое пострадали.

Следственное управление СК РФ по Северной Осетии по факту пожара начало уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил промышленной безопасности на опасном производстве"). Параллельно проверку начала и прокуратура республики. Первые выводы следователей указывают на нарушение техники промышленной безопасности. В цехе электролиза не было даже системы пожаротушения. Сейчас устанавливается круг подозреваемых в совершении преступления.

Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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