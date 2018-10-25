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25.10.2018 13:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Движение поездов на Кубани могут восстановить за трое суток

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

До трех суток может потребоваться на восстановление поврежденной стихией инфраструктуры на Черноморском побережье для безопасного пропуска пассажирских поездов. Информация об этом помещена на официальном сайте РЖД. По данным ведомства, к полудню четверга из-за наводнения задерживается уже 31 поезд. Время задержки составляет от одного до 18 часов.

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Напомним, движение поездов на участке Туапсе - Кривенковская было закрыто минувшей ночью из-за схода селевых масс и размыва железнодорожных путей. На перегоне Греческий - Туапсе произошел смыв насыпи протяженностью 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий - Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный произошел сход селя.

Как сообщает пресс-служба СКЖД, компания предпринимает все возможные меры для ликвидации последствий непогоды. К месту происшествия для отсыпки поврежденных путей со станций Лазаревская и Сочи направлены противоразмывные поезда, включающие вагоны с щебнем, бутовым камнем и необходимой техникой.

В ликвидации последствий непогоды также задействованы восстановительные поезда Туапсе, Краснодар и Адлер. На месте ЧС работают около 300 железнодорожников. Работу оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия возглавил генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров. В настоящее время компания прорабатывает варианты организации перевозок пассажиров с использованием альтернативных видов транспорта.

Кстати

Всю оперативную информацию о времени прибытия и возможных задержках поездов можно узнать по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00.

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