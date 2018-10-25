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25.10.2018 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит причины гибели людей во время стихии на Кубани

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Региональное управление СКР начало доследственную проверку по факту гибели двух жителей Туапсинского района края - женщины 1947 года рождения и мужчины 1936 года рождения. Тела обоих были обнаружены минувшей ночью в селе Кривенковском, оказавшемся в зоне подтопления. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

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- Личности обоих установлены, известно, что они не родственники, - пояснила она. - Обстоятельства, при которых были обнаружены погибшие, также устанавливаются. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

По словам главы Туапсинского района Анатолия Русина, минувшей ночью также пострадали два жителя района, им сейчас оказывают помощь медики, один человек числится пропавшим без вести. В результате стихии частично затопленными оказались 19 населенных пунктов Туапсинского района и 6 населенных пунктов Апшеронского района. Эвакуированы более 360 человек. Кроме того, разрушен мост на дороге Туапсе - Майкоп, нарушено сообщение с Сочи по федеральной трассе из-за частичного разрушения одного из мостов. Подтоплены железнодорожные пути, задержаны поезда. Все службы переведены на круглосуточный режим работы. Сейчас погода восстанавливается, вода практически ушла. В пострадавших районах специалисты проводят подворовые обходы и оценивают причиненный стихией ущерб.

Как уже сообщалось, в Туапсинском и ряде других районов Кубани накануне из-за подтопления ввели режим ЧС. Для отслеживания ситуации с подтоплениями в крае создан оперативный штаб. По его данным, на Кубани во время ливня подтопило одну тысячу 928 домов.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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