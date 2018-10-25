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25.10.2018 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Верховный суд утвердил приговор готовившему диверсии в Крыму украинцу

Текст: Владимир Федосенко
Верховный суд РФ рассмотрел жалобу на приговор осужденному к восьми годам заключения за подготовку диверсии в Крыму гражданину Украины Евгению Панову. Коллегия ВС РФ признала законным срок наказания, вынесенный Верховным судом Республики Крым 13 июля. Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Кроме жалобы осужденного было также рассмотрено ходатайство стороны обвинения - "в связи с чрезмерной мягкостью наказания". Жалоба надзорного ведомства также осталась без удовлетворения.
Фото: Андреев Георгий/ТАСС Фото: Андреев Георгий/ТАСС
Фото: Андреев Георгий/ТАСС

По данным следствия, осужденный входил в группу украинской военной разведки, которая планировала совершить серию взрывов на объектах гражданской и военной инфраструктуры, а также отравить водопровод. В обвинительном заключении по делу Панова сказано, что взрывы планировались на нефтебазе в Феодосии, в российской военной части в городе Джанкое и на паромах, которые работают на Керченской переправе. Также диверсанты собирались отравить воду на водоснабжающем МУП "Победное" в Джанкойском районе. При задержании сообщников Панова погибли офицер ФСБ и десантник. Кто именно в них стрелял, следствие так и не установило. По этому делу были задержаны два гражданина Украины - Андрей Захтей и Евгений Панов. Захтей признал свою вину, сотрудничал со следствием, и его судили в особом порядке, дав шесть лет лишения свободы.

Верховный суд изменил приговор экс-генералу юстиции

Панов свою вину так и не признал. Однако суд счел полностью доказанной его вину по части 3 статьи 222 - в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия и боеприпасов; по части 3 статьи 30 - в приготовлении к преступлению и покушении на преступление; по части 3 статьи 226.1 - в контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, а также по части 2 статьи 281 - в диверсии.

Боеприпасы и оружие были изъяты из машины Панова при задержании на пункте пропуска через российско-украинскую границу.

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