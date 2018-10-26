В Москве заочно арестован сооснователь группы "Шалтай-Болтай"

Сооснователь хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков заочно арестован Лефортовским судом Москвы по обвинению в незаконном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и объявлен в международный розыск.

"Постановлением суда в отношении Глазастикова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, который будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ ", - приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря суда Екатерины Красновой.

По некоторой информации, обвиняемый находится в Эстонии.

Любопытно, что лидер группировки Владимир Аникеев ранее получил двухлетний срок за это преступление и уже досрочно вышел на свободу.

Группа компьютерных взломщиков, которые называли себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Аникеев был арестован сотрудниками ФСБ в ноябре 2016 года, чуть позже арестовали еще двоих членов группы - Константина Теплякова и Александра Филинова.

По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных. Хакерам вменяли взлом почты шести человек. В итоге потерпевшими по делу были признаны помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы "Сумма".