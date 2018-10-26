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26.10.2018 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликованы кадры задержания бывшего зампрокурора Башкирии

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

Следственный комитет России опубликовал видео с бывшим заместителем прокурора Республики Башкортостан Олегом Горбуновым, задержанным при попытке покинуть страну.

На кадрах оперативной съемки ему сообщают, что 26 октября в девять часов в отношении него возбуждено уголовное дело, и с этого момента он приобретает статус подозреваемого. Бывший блюститель закона знакомится с процессуальным документом и расписывается в нем.

Фото: depositphotos.com
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Уголовное дело в отношении Олега Горбунова возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Вторым подозреваемым по делу проходит замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Артур Шаретдинов.

По версии следствия, фигуранты в 2017 году получили взятку в размере 10 миллионов рублей от заммэра Уфы. Деньги были переданы через посредника за отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников горадминистрации.

Как ранее сообщала "РГ", перед задержанием Горбунов ушел в отставку. Ранее на его даче, в квартире и на рабочем месте были проведены обыски в рамках другого уголовного дела, возбужденного в отношении прокурора Советского районы Уфы Рамиля Гарифуллина. Как отметили в Генеральной прокуратуре России, именно следственные действия, проводимые по делу Гарифуллина, позволили изобличить в противоправных действиях Олега Горбунова. Сейчас также проводятся проверки в отношении иных сотрудников прокуратуры Башкортостана.

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