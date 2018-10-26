Под Туапсе сель повредил нефтепровод

В ночь на пятницу в районе поселка Греческий Туапсинского района сель повредил трубопровод "Тихорецк - Туапсе-1". Об этом сообщили журналистам в "Черномортранснефти".

- Стенка нефтепровода повреждена селевым потоком, вышло, по предварительным оценкам, около пяти кубометров нефти. К работам по ликвидации последствий ЧП уже приступили соответсвующие службы. Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу остановлена, - рассказали в компании.

Как выяснилось, на месте работает более 100 специалистов и 45 единиц техники.

Как уже писала "РГ", из-за ливней оказались подтоплены 30 населенных пунктов Краснодарского края. Стихия обрушилась на Туапсинский и Апшеронский районы Кубани, а также несколько районов Сочи.