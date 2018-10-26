В Туапсе инспектор ДПС вынес из затопленного детсада 13 детей

В Туапсе инспектор ДТП, лейтенант полиции Степан Мерзликин вынес из затопленного ливнем детского сада в Туапсе 13 воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

- Все произошло 24 октября. Мерзликин пришел к детскому саду "Голубая стрела" на улице Деповской, чтобы забрать своего ребенка. Полицейский увидел, что в коридоры учреждения зашла вода, причем уровень ее стал резко подниматься. Мужчина, не теряя времени, вместе с работниками детского сада начал выносить детей и передавать их прибывшим сотрудникам МЧС России, - рассказали в ведомстве.

Всего эвакуировали 90 малышей, 13 из которых вынес лично правоохранитель.

Как уже писала "РГ", в результате выпадения огромного количества осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов Краснодарского края. Стихия обрушилась на Туапсинский и Апшеронский районы Кубани, а также несколько районов Сочи. По последним данным, в результате ЧС погибли шесть человек, еще двое пострадали.