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26.10.2018 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туапсе инспектор ДПС вынес из затопленного детсада 13 детей

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Туапсе инспектор ДТП, лейтенант полиции Степан Мерзликин вынес из затопленного ливнем детского сада в Туапсе 13 воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

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- Все произошло 24 октября. Мерзликин пришел к детскому саду "Голубая стрела" на улице Деповской, чтобы забрать своего ребенка. Полицейский увидел, что в коридоры учреждения зашла вода, причем уровень ее стал резко подниматься. Мужчина, не теряя времени, вместе с работниками детского сада начал выносить детей и передавать их прибывшим сотрудникам МЧС России, - рассказали в ведомстве.

Всего эвакуировали 90 малышей, 13 из которых вынес лично правоохранитель.

Как уже писала "РГ", в результате выпадения огромного количества осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов Краснодарского края. Стихия обрушилась на Туапсинский и Апшеронский районы Кубани, а также несколько районов Сочи. По последним данным, в результате ЧС погибли шесть человек, еще двое пострадали.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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