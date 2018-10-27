В Приморье завершены аварийные работы на месте обрушения моста

Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Михайловском районе Приморского края завершены. К утру субботы сотрудники МЧС с помощью тяжелой техники сняли фуру с упавших пролетов моста.

Возможность убрать длинномер и зажатую конструкциями моста легковушку появилась лишь после того, как фуру освободили от груза. Как сообщается на официальном сайте администрации Приморского края, сейчас личности погибших в легковой машине людей устанавливают следователи.

По словам спасателей, машина получила такие повреждения, что шансов выжить у находившихся в ней людей не было. Напомним, при обрушении моста погибли находившиеся в легковой машине женщина и ребенок.

Аварийно-спасательные работы велись всю ночь. Дорога в этом направлении остается перекрытой - с наступлением утра дорожники занялись сооружением объезда. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, все это время находившийся на месте ЧП, поставил задачу обустроить альтернативный проезд в течение двух недель.

Обрушение моста через реку Осиновка произошло в пятницу. По предварительной версии, причина ЧП - перегруз длинномера почти в полтора раза. Обстоятельства происшествия выясняют следователи, водитель фуры задержан.