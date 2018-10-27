Новости

Автобус с 15 детьми попал в аварию на трассе в Самарской области 04:19
Шесть палестинцев погибли в секторе Газа 04:09
Оползни оставили грузинские села без света и воды 03:51
Власти Италии признались в клевете на российских болельщиков 03:38
В США хакер заплатит почти 9 миллионов долларов за крупную кибератаку 03:21
В США отправителю посылок с бомбами грозит 58 лет тюрьмы 02:57
Новые слушания по делу Бутиной пройдут шестого декабря 02:49
В Приморье завершены аварийные работы на месте обрушения моста 02:33
Израиль зафиксировал пуски десяти ракет из сектора Газа 02:31
Специалисты обезвредили найденную у Крымского моста авиабомбу 02:24
Болтон: Путина пригласили посетить Вашингтон в 2019 году 01:53
Возгорание в бизнес-центре в Москве ликвидировано 01:52
В Хабаровском крае упразднено четыре министерства 01:40
Глава Пентагона согласился отправить армию на границу с Мексикой 01:29
Анкара попросила Эр-Рияд выдать 18 подозреваемых по делу Хашкаджи 00:41
Уволенную в США за расизм журналистку Келли позвали на Первый канал 00:26
В Петербурге изъяли 96 килограмм опасной шавермы 00:06
"Человека-паука" приговорили к тюрьме за покорение небоскреба в Лондоне 00:03
Банк России открыл "горячую линию" для жалоб на коррупцию 26.10.2018
Рассылавший бомбы американец заявил о "безвредности" его посылок 26.10.2018
Представитель РФ заявил в ООН о подготовке США к войне 26.10.2018
Житель Калининграда с топором напал на уличных музыкантов 26.10.2018
В Москве ожидаются осадки в виде снега 26.10.2018
Засушливое лето в ФРГ вынудило власти раскрыть стратегический запас нефти 26.10.2018
Кабмин разрешил приравнять сбежавших с места ДТП водителей к пьяным 26.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
27.10.2018 02:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье завершены аварийные работы на месте обрушения моста

Текст: Юрий Батин
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Михайловском районе Приморского края завершены. К утру субботы сотрудники МЧС с помощью тяжелой техники сняли фуру с упавших пролетов моста.

Возможность убрать длинномер и зажатую конструкциями моста легковушку появилась лишь после того, как фуру освободили от груза. Как сообщается на официальном сайте администрации Приморского края, сейчас личности погибших в легковой машине людей устанавливают следователи.

Рассчитаны ли советские мосты в ДФО на современные нагрузки

По словам спасателей, машина получила такие повреждения, что шансов выжить у находившихся в ней людей не было. Напомним, при обрушении моста погибли находившиеся в легковой машине женщина и ребенок.

Аварийно-спасательные работы велись всю ночь. Дорога в этом направлении остается перекрытой - с наступлением утра дорожники занялись сооружением объезда. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, все это время находившийся на месте ЧП, поставил задачу обустроить альтернативный проезд в течение двух недель.

Обрушение моста через реку Осиновка произошло в пятницу. По предварительной версии, причина ЧП - перегруз длинномера почти в полтора раза. Обстоятельства происшествия выясняют следователи, водитель фуры задержан.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ: Святые Лавры принадлежат законной Украинской церкви, ее имя - тоже
Новые санкции не повлияют на изменение курса рубля
В ООН проголосовали против рассмотрения резолюции о сохранении ДРСМД
Ассанж назвал условия сдачи британским властям
Белорусы проигнорировали требование украинского чиновника перейти на "мову"