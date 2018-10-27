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27.10.2018 22:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На месте ДТП в Петербурге нашли тело восьмого погибшего

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в аварии на 36-м километре Западного скоростного диаметра в Курортном районе города. Таким образом, число жертв автокатастрофы возросло до восьми.

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Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, все погибшие - это пассажиры и водитель микроавтобуса Hyundai, в который влетел грузовик Skania.

Водитель самосвала ранен и сейчас он госпитализирован в больницу.

На месте работают сотрудники регионального управления ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

По сообщениям очевидцев грузовик выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус. Сразу после столкновения он загорелся. Водители, ставшие свидетелями происшествия, вытаскивали людей из салона микроавтобуса, но все они скончались в момент столкновения с фурой.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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