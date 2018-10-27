В Петербурге возбудили дело о ДТП с восемью погибшими

В Петербурге начато расследование обстоятельств аварии, где погибло восемь человек.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ГИБДД восстановили картину случившегося. По предварительным данным, на 36-м километре Западного скоростного диаметра 61-летний водитель грузовика Iveco въехал в большегрузный автомобиль марки Skania, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

От удара фуру выбросило на встречную полосу и она влетела в проезжавший мимо микроавтобус Hyundai Starex.

В минивэне находились семь пассажиров и водитель. Все они погибли при столкновении с грузовиком.