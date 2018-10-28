Опубликован список погибших в массовой аварии в Петербурге

Петербургские полицейские установили личности всех восьмерых погибших в массовой аварии на участке Западного скоростного диаметра в Выборгском районе.
По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвами ДТП стали:
Е.В. Ошевенская, 1948 года рождения;
Г.А. Добрынина, 1951 года рождения;
К.А. Гусев, 1989 года рождения;
А.Ю. Лурье, 1955 года рождения;
В.П. Кутовой, 1947 года рождения;
Н.Ю. Кутовая, 1953 года рождения;
Н.П. Соколова, 1953 года рождения;
Е.В. Миронова, 1948 года рождения.
Напомним, вечером 27 октября на 36-м километре Западного скоростного диаметра грузовик Iveco влетел в большегрузный автомобиль Skania.
От удара фуру выбросило на встречную полосу, по которой в это время ехал микроавтобус Hyundai Starex. В салоне находились восемь человек.
Все они погибли на месте. Водитель Iveco госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".