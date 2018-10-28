Опубликован список погибших в массовой аварии в Петербурге

Петербургские полицейские установили личности всех восьмерых погибших в массовой аварии на участке Западного скоростного диаметра в Выборгском районе.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвами ДТП стали:

Е.В. Ошевенская, 1948 года рождения;

Г.А. Добрынина, 1951 года рождения;

К.А. Гусев, 1989 года рождения;

А.Ю. Лурье, 1955 года рождения;

В.П. Кутовой, 1947 года рождения;

Н.Ю. Кутовая, 1953 года рождения;

Н.П. Соколова, 1953 года рождения;

Е.В. Миронова, 1948 года рождения.

Напомним, вечером 27 октября на 36-м километре Западного скоростного диаметра грузовик Iveco влетел в большегрузный автомобиль Skania.

От удара фуру выбросило на встречную полосу, по которой в это время ехал микроавтобус Hyundai Starex. В салоне находились восемь человек.

Все они погибли на месте. Водитель Iveco госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".