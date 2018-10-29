Назван самый качественный смартфон в России

Организация "Роскачество", регулярно публикующая сравнительные тесты потребительской продукции, обнародовала новый рейтинг качества смартфонов. Первое место в нем занял флагманский Samsung Galaxy Note9.

В организации отметили, что в общем зачете уже более полутора лет лидирующие места занимали смартфоны Samsung - сначала Galaxy S8 и S8+, а затем S9 и S9+.

Серебро и бронзу в новом рейтинге "Роскачества" получили флагманские модели от Apple, а именно iPhone XS Max и iPhone XS. В пятерку лучших также вошли модели Samsung ПGalaxy S9 и S9+.

Остальные места в десятке самых качественных смартфонов, доступных на российском рынке, разделили между собой Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy Note 8.

Лидер рейтинга обогнал своих конкурентов по таким показателям, как прочность корпуса, качество звучания музыки и время автономной работы. В то же время iPhone XS и XS Max продемонстрировали более высокое качество съемки, однако суммарный балл оказался выше у Samsung.