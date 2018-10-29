В Петербурге арестован предполагаемый виновник ДТП с 8 погибшими

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения 59-летнему водителю грузовика Skania. В следствии считают, что именно он спровоцировал ДТП, в котором погибли восемь человек.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга, мужчина арестован до 26 декабря. Свою вину в случившемся водитель частично признал.

По версии следствия, обвиняемый за рулем грузового автомобиля Skania развил скорость до 80 километров в час. Двигаясь по 36-му километру Западного скоростного диаметра, водитель не смог удержать дистанцию и его фура влетела в грузовик Iveco.

От удара движущуюся впереди фуру развернуло и выбросило на встречную полосу, по которой в это время ехал автомобиль Hyundai Starex. Произошло столкновение. Минивэн был смят грузовиком.

Водитель и семеро пассажиров, которые находились в салоне Hyundai Starex погибли на месте происшествия.

Расследование обстоятельств случившегося ведет полиция Петербурга. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".