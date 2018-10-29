В Сочи в зоне паводка подтоплены дома более тысячи жителей

В Сочи будет выплачена компенсация более тысячи жителям, чьи дома оказались подтоплены в результате выпадения обильных осадков. Об этом в понедельник сообщили в мэрии курорта.

- Дома более тысячи человек признаны пострадавшими от ливня. Цифры, возможно, еще изменятся. Сегодня вечером планируется полностью закончить подворовые обходы, - рассказали в местной администрации.

Как выяснилось, больше всего подтопленцев насчитывается в Адлерском районе. По данным на утро понедельника, там выплаты положены 912 жителям.

Напомним, удар стихии пришелся на 30 населенных пунктов Краснодарского края. В зону ЧС попали Туапсинский и Апшеронский районы Краснодарского края, а также часть Сочи. В результате паводка погибли шесть человек, еще 300 пострадали.