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29.10.2018 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В зоне ЧС на Кубани пострадали более 300 человек

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В зоне паводка в Краснодарском крае пострадали более 300 человек. Об этом в понедельник сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

Фото: Анна Бурлакова/РГ
На Кубани в зоне паводка пострадали более 140 человек

Как выяснилось, 14 жителей края сейчас находятся в больницах, 289 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, из-за выпадения обильных осадков в 30 населенных пунктах региона подтоплены более 2,3 тысячи жилых домов. В настоящее время проводятся работы по расчистке жилищ, а также оценке причиненного стихией ущерба.

По данным СК РФ, в результате разгула стихии погибли шесть человек. По данному факту возбуждены два уголовных дела.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Наводнение в Краснодарском крае
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