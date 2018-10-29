В зоне ЧС на Кубани пострадали более 300 человек

В зоне паводка в Краснодарском крае пострадали более 300 человек. Об этом в понедельник сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

Как выяснилось, 14 жителей края сейчас находятся в больницах, 289 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, из-за выпадения обильных осадков в 30 населенных пунктах региона подтоплены более 2,3 тысячи жилых домов. В настоящее время проводятся работы по расчистке жилищ, а также оценке причиненного стихией ущерба.

По данным СК РФ, в результате разгула стихии погибли шесть человек. По данному факту возбуждены два уголовных дела.