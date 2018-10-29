В Челябинске завели дело об афере при ликвидации мусорного коллапса

В Челябинске возбуждено уголовное дело о мошенничестве со стороны перевозчиков, привлеченных властями к ликвидации мусорного коллапса после введения режима ЧС. Под прицел следствия попали сразу несколько компаний, завысившие объем вывезенных из города коммунальных отходов, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

- Установлено, что организации, оказывающие услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, предоставляя недостоверную информацию об оказанных услугах, неправомерно снизили издержки по доставке ТКО на загородные полигоны, оставив часть мусора на пяти незаконно действующих сортировочных площадках, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - В итоге организации заподозрены в необоснованном обогащении на сумму более миллиона рублей.

В частности прокурорской проверкой установлено, что восьмого октября с территории города Челябинска подлежало вывозу 1539 тонн отходов, при этом, на загородных полигонах были фактически размещена только 961 тонна.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статьи 159 УК РФ) по материалам прокурорской проверки возбуждено Следственным управлением УМВД Челябинска. Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.

Ранее в Челябинске были заведены дела о халатности со стороны должностных лиц мэрии Челябинска и МУП "Гроэкоцентр"

Кстати

Еще одно уголовное дело прокуратура потребовала возбудить в отношении первого заместителя главы Челябинска Юрия Параничева, которому инкриминируется превышение должностных полномочий при выборе магнитогорской компании "Центр коммунального сервиса" в качестве подрядной организации МУПа "Горэкоцентр". Кроме того именно ему инкриминируют инициативу по незаконному введению режима ЧС после того, как новый подрядчик с возложенными на него обязанностями не справился. Впрочем, процессуального решения по этим материалам прокуратуры пока не принято.