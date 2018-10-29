"Спартак" упустил победу в матче с "Рубином"

Московский "Спартак" сыграл вничью в заключительном матче 12-го тура Премьер-лиги с "Рубином" - 1:1. Счет открыли гости, а хозяева отыгрались уже в компенсированное время.

К очной встрече клубы подошли с большими потерями. Спартаковцы не могли рассчитывать на травмированных Луиса Адриано, Зе Луиша и Фернандо, а хозяева лишились Павла Могилевца и своего лучшего бомбардира Сердара Азмуна.

Зато в Казань отправился капитан "красно-белых" Денис Глушаков, вернувшийся в основную команду после увольнения Массимо Карреры. Как и ожидалось, болельщики москвичей встретили полузащитника свистом. Впрочем, в стартовый состав Глушаков все равно не попал.

Рианчо припас несколько сюрпризов на сегодняшний матч. Несмотря на кадровые проблемы, в запасе остались Александр Самедов с Романом Еременко. А в опорной зоне вышел номинальный центральный защитник Сальваторе Боккетти. Да и появление Марко Петковича с первых минут вызвало удивление.

По сути, команды не создали ни одного опасного момента в первом тайме. Футболисты ни разу не пробили в створ ворот. Зато получили две желтые карточки. Причем обе были даны игрокам "Спартака": Софьяну Ханни и Дмитрию Комбарову.

В начале второй половины "Рубин" провел пару перспективных атак. Мог забить Дмитрий Полоз. Форвард хозяев вышел один на один с Александром Максименко, но голкипер "красно-белых" спас свою команду как после удара Полоза, так и Хорена Байрамяна. Не использовав несколько шансов, казанцы пропустили. На 78-й минуте с "точки" отличился Дмитрий Комбаров. К слову, сам же Комбаров и заработал пенальти.

В концовке встречи "Рубин" перевел игру на чужую половину поля. И уже в компенсированное время хозяева смогли огорчить Максименко. Это вышедший на замену Егор Сорокин выпрыгнул выше всех в штрафной "Спартака" и пробил точно в угол - 1:1.

В турнирной таблице москвичи с "Рубином" сравнялись с занимающим пятое место ЦСКА. В активе этих команд по 19 очков.