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30.10.2018 11:32
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ поставит на Кубу более 500 машин

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Тольяттинский автозавод готовит поставку на Кубу 513 автомобилей Lada. Об этом сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Эдуард Вайно.

Как уточняет ТАСС, российские автомобили будут использоваться для службы такси и полиции. В начале нынешнего года в Гавану прибыла партия из 344 машин производства АвтоВАЗа - Lada Vesta, а также пяти- и семиместные Lada Largus.

Поставка произошла по контракту, подписанному в конце 2017-го. Lada Vesta из этой партии уже используются на Кубе в качестве такси. Водители отметили, что довольны качеством российских автомобилей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Вайно уточнил, что экспорт в страны Латинской Америки является одним из приоритетных направлений развития АвтоВАЗа. Компания ведет переговоры по поставкам автомобилей Lada в Перу, Эквадор, Уругвай и Парагвай, а также уже экспортирует продукцию в Боливию и Чили. Кроме того, у АвтоВАЗа есть сборочный завод в Египте и предприятие в Казахстане.

Ранее Lada Vesta установила рекорд продаж в Европе. В целом продажи Lada за рубежом подскочили на 65%. До конца 2018 года компания планирует открыть 35 дилерских центров в 11 странах мира.

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#Lada
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