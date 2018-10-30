АвтоВАЗ сертифицировал "заряженный" универсал Lada Vesta

Универсал Lada Vesta SW Cross. Спортивная версия "сарая" получит спортивный обвес, включающий в себя эффектные бамперы, новые пороги и черные корпуса боковых зеркал, заниженную подвеску и 17-е колесные диски на пяти болтах. Фото: Юрий Зубко/ РГ

АвтоВАЗ получил очередное расширенное Одобрение типа транспортного средства на модель Lada Vesta. ОТТС оказалось с сюрпризом.

В документе есть раздел, посвященный двум модификациям - GFLS30 и GFKS30, которые оснащаются 145-сильным двигателем объемом 1.8. Очевидно, речь идет о спортивных версиях Lada Vesta.

Только с первой модификацией, в принципе, все ясно. Это седан, который вскоре должен появиться на рынке и о котором читатели "РГ" уже хорошо знают - недавно наш обозреватель провел тест-драйв этого автомобиля. А вот вторая машина - по всей видимости, спортивный универсал. О том, что такой автомобиль может появиться в линейке АвтоВАЗа, стало известно лишь несколько дней назад, когда "сарай" в камуфляже засветился на фотографиях в соцсетях.

Из ОТТС стало ясно, что универсал, как, впрочем, и седан, оказался ниже стандартного (1 478 мм) и получил более широкую переднюю колею (1 528 мм). Помимо мощного ВАЗовского двигателя в оснащение войдет коробка передач Renault. Еще одно вписанное в документ изменение - буксировка прицепа на таком автомобиле не предусмотрена.

Как уже писала "РГ", основываясь на фото универсала, он будет иметь спортивный обвес, включающий в себя эффектные бамперы, новые пороги и черные корпуса боковых зеркал, заниженную подвеску и 17-е колесные диски на пяти болтах.

Добавим, что на российском рынке нет доступных "заряженных" универсалов. Такие автомобили остались лишь в премиальном сегменте. Продажи седана Vesta Sport должны стартовать в ноябре. Примерная стоимость машины составит 950 000 рублей. Универсал, видимо, будет дороже - около 1 млн рублей.