Белый дом не признал сходство Трампа и Болсонару

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс не согласилась со сравнением избранного президента Бразилии Жаира Болсонару с лидером США Дональдом Трампом. Представитель Белого дома на вопрос о прозвище бразильского лидера "тропический Трамп", сказала телеканалу C-Span, что существует только один Дональд Трамп.

Представителя консервативной социал-либеральной партии Болсонару сравнивают с главой Соединенных Штатов из-за схожести политиков во взглядах и за резкие высказывания. За тридцатилетний период его работы депутатом он заработал репутацию косноязычного, жесткого, порой иррационального политика. Сам Болсонару не раз заявлял, что Трамп служит ему примером.

Ультраправый кандидат Жаир Болсонару набрал 55,7 процента голосов во втором туре президентских выборов. Между тем, учитывая рекордную неявку, получается, что за Болсонару проголосовало значительно меньше половины всех избирателей Бразилии.

Кстати

Дональд Трамп был первым из числа иностранных глав государств, поздравивших Жаира Болсонару с избранием. Помимо Трампа нового главу Бразилии поздравили министр внутренних дел Италии Маттэо Сальвини, президент Чили Себастьян Пиньера и президент Аргентины Маурисио Маккри, а также президент РФ Владимир Путин. Российский лидер выразил уверенность в наращивании российско-бразильских связей.