Пожар на месторождении в Югре распространился на другие здания

Три человека, по уточненным данным, пострадали сегодня в результате пожара на нефтеперерабатывающей станции в Югре. "Один человек обратился за медпомощью, его состояние удовлетворительное. Еще два тяжелых пациента в данный момент транспортируются в окружную больницу Нижневартовска", - сообщил Алексей Добровольский, директор регионального департамента здравоохранения.

"По состоянию на 20:25 площадь горения составляет около тысячи квадратных метров, - рапортует пресс-служба МЧС автономного округа. - В результате перелива нефтепродуктов за пределы обвалования огонь распространился на узел учета нефти и здание административо-бытового комплекса".

Напомним, на нефтебазе в 220 километрах от Нижневартовска из-за разгерметизации вертикального стального резервуара объемом пять тысяч кубометров начался пожар. В 15:25 диспетчеру Самотлорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о ЧП.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

"На Хохряковском месторождении работает комиссия для выяснения причины аварии. 31 октября на место выезжает лаборатория для оценки загрязнения атмосферного воздуха в районе станции. Уже известно, что экологические последствия минимальны., природные объекты не пострадали", - сообщил Сергей Пикунов, руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры.