Минск: Студенты БГУ запустили первый космический спутник

Исследование радиационных полей околоземного пространства и дистанционное зондирование Земли - такова миссия первого студенческого спутника "BSU Sat-1" белорусского государственного университета.

Информация об успешном выводе его на орбиту высотой свыше 500 километров размещена на официальном сайте ведущего белорусского вуза, сообщает БЕЛТА. Кстати, первые позывные спутника БГУ преподаватели и студенты услышат сегодня, 30 октября, в день рождения своей альма-матер.

По информации ученых, со спутником, который был запущен накануне, 29 октября, с космодрома "Цзюцюань" в КНР, "поддерживается устойчивая связь, его бортовые системы полноценно функционируют". Кстати, несмотря на скромные габариты научного первенца, около 1,6 кг, он не уступает по характеристикам крупным универсальным собратьям. Судя по данным белорусских конструкторов, спутник оснащен "системами энергоснабжения, управления, ориентации и стабилизации, телекоммуникации, комплексом технологической и научной полезной нагрузки".

На нем установлена цифровая камера, радиационный спектрометр, инфракрасный детектор и иное специальное оборудование. Все программное обеспечение для его работы разработано учеными БГУ, а полетная программа создавалась под технические характеристики ракеты-носителя, служебной платформы спутника и задач целевой аппаратуры.

Первый университетский орбитальный проект предусматривает и образовательную функцию, которая "позволит использовать его как летающую учебно-научную лабораторию". Вместе с наземным комплексом управления, приема и обработки данных студенты в реальных условиях смогут осваивать космические технологии и проводить научные исследования. Над территорией синеокой, уточнили в БГУ, аппарат будет пролетать каждые четыре часа - шесть раз в сутки, находясь в зоне радиовидимости чуть больше десяти минут.

И еще одно существенное дополнение. Передача информации будет осуществляться в радиолюбительском диапазоне. Поэтому, обладая минимальными средствами приема, получить данные со спутника могут все организации и частные лица. А полученная специалистами зарубежных стран информация будет аккумулироваться на специально созданном интернет-портале.