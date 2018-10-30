СК начал проверку после пожара в гостинице "Останкино"

Следственный комитет начал проверку после пожара в гостинице "Останкино" на северо-востоке Москвы. По данным пресс-службы ГСУ СК столицы, в результате происшествия пострадали три человека.

Пожар, как установили следователи, произошел в одном из номеров. Все пострадавшие доставлены в различные городские больницы, им оказывают всю необходимую помощь.

Во время проверки будет проведена техническая экспертиза, чтобы выяснить причины пожара. После этого решится, есть ли основания для уголовного дела.

Напомним, что пожар в одном из корпусов гостиницы "Останкино" произошел сегодня днем. Сотрудники МЧС экстренно эвакуировали из здания около 250 работников и постояльцев.