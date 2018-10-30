Водолазы возобновили поиски разбившегося в Индонезиии самолета

Водолазы возобновили работу на месте крушения индонезийского Boeing 737 в Яванском море. "Поиски обломков лайнера ведутся на глубине 30-35 метров. Возможно, операция будет перенесена в другое место из-за сильных подводных течений", - цитирует ТАСС заместителя руководителя национального Агентства по поиску и спасению Сурио Аджи.

Напомним, принадлежащий компании Lion Air самолет, на борту которого находились 189 человек, выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкал-Пинанг.

Практически сразу после взлета командир воздушного судна запросил экстренную посадку. Лайнер поднялся до 1524 метров, а затем упал в море. После удара о воду самолет развалился на куски.

Все пассажиры и экипаж погибли. Причина катастрофы на данный момент неизвестна.

Boeing 737 MAX является новейшей модификацией известного на весь мир самолета. Разбившийся лайнер был новым. На баланс Lion Air он поступил в августе этого года. Эксперт в области авиации Джерри Сойятман рассказал, что у данных самолетов выявлены серьезные проблемы, в том числе, связанные с контролем при наборе высоты.