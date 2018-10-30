Новости

Трамп заявил о готовности сразиться с Клинтон за пост президента США 05:50
В Якутске осужден воевавший в Сирии террорист 05:37
Власти Канады задержали угрожавшего школе ученика 05:36
Водолазы Тихоокеанского флота совершили погружение на 416 метров 05:01
Точность прогнозов погоды повысится благодаря суперкомпьютеру 04:54
В Приморье нашли больного тигра 04:51
Четыре человека пострадали во время ЧП с плавучим доком в Мурманске 04:51
Взрыв из-за замыкания силового кабеля произошел в Киеве 04:45
Трутнев: Предложения по развитию ДФО будет собирать специальный сайт 04:21
"Адмирал Кузнецов" не пострадал во время ЧП с плавдоком в Мурманске 04:14
Клинтон рассказала о планах участвовать в президентских выборах 04:03
На камчатском судне изъяли красную икру на пять млн рублей 03:54
В Хабаровском крае циклон оставил без света более семи тысяч человек 03:35
Водолазы возобновили поиски разбившегося в Индонезиии самолета 03:25
Польшу напугал возможный дефицит украинских рабочих 03:24
В Калифорнии вечеринка по случаю Хэллоуина закончилась стрельбой 02:35
Непогода оставила без света 17 тысяч человек на Корсике 02:32
Белый дом не признал сходство Трампа и Болсонару 02:27
Шесть человек погибли в Италии из-за непогоды 02:14
Эквадорский суд отклонил иск Ассанжа о защите его прав как беженца 01:55
В США начались учения стратегических ядерных сил Global Thunder 01:45
США отправят более пяти тысяч военных на границу с Мексикой 00:55
В Новом Орлеане убили рэпера Young Greatness‍ 00:37
В Германии началась эвакуация 18 тысяч жителей из-за бомбы времен ВОВ 00:25
Богатых россиян заставят раскошелиться 00:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
30.10.2018 03:25
Рубрика: В мире

Водолазы возобновили поиски разбившегося в Индонезиии самолета

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Водолазы возобновили работу на месте крушения индонезийского Boeing 737 в Яванском море. "Поиски обломков лайнера ведутся на глубине 30-35 метров. Возможно, операция будет перенесена в другое место из-за сильных подводных течений", - цитирует ТАСС заместителя руководителя национального Агентства по поиску и спасению Сурио Аджи.

Фото: EPA-EFE/BASARNAS
СМИ: Пилоты Lion Air уличались в употреблении наркотиков

Напомним, принадлежащий компании Lion Air самолет, на борту которого находились 189 человек, выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкал-Пинанг.

Практически сразу после взлета командир воздушного судна запросил экстренную посадку. Лайнер поднялся до 1524 метров, а затем упал в море. После удара о воду самолет развалился на куски.

Все пассажиры и экипаж погибли. Причина катастрофы на данный момент неизвестна.

Boeing 737 MAX является новейшей модификацией известного на весь мир самолета. Разбившийся лайнер был новым. На баланс Lion Air он поступил в августе этого года. Эксперт в области авиации Джерри Сойятман рассказал, что у данных самолетов выявлены серьезные проблемы, в том числе, связанные с контролем при наборе высоты.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Авиакатастрофы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МО: В Сирии начались съемки для новой провокации с химоружием
Козак: Пошлины на экспорт топлива могут ввести на следующей неделе
Меркель не будет выдвигаться на должность канцлера на следующих выборах
С 5 ноября авиакомпания "Якутия" временно не сможет летать за границу
Жертвами атаки в центре Туниса стали девять человек