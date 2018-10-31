Актриса описала, как именно ее домогался 67-летний "капитан Барбосса"

Продолжает развиваться крайне неприятная история, уже попортившая немало крови прекрасному "оскаровскому" артисту Джеффри Рашу, который на волне всей этой свистопляски подумывает завершить карьеру.

Как передает BBC, в австралийском суде, на родине актера, состоялись слушания по делу Раша, выдвинувшего обвинения против местной газеты The Daily Telegraph, в прошлом году опубликовавшей рассказ его предполагаемой жертвы - актрисы Эрин Джин Норвилл. На тот момент не раскрывая ее имени.

Раш назвал публикацию издания ложью и клеветой, подав на СМИ, которое рушит его репутацию, "выставляя извращенцем", в суд.

Меж тем Норвилл подтверждает в своих показаниях, что Раш, как ей кажется, сексуально преследовал ее на репетициях постановки шекспировского "Короля Лира" в сиднейском театре в 2015 году. В частности - намеренно трогал за грудь.

При этом актриса, сыгравшая в пьесе Корделию, одну из трех дочерей короля, настаивает, что именно намеренно - это никак не могли быть случайные прикосновения, так как "капитан Барбосса" делал свое похотливое дело "медленно", при этом сжимая прелести женщины.

Что ее унизило, напугало и заставило почувствовать себя дискомфортно.

Кроме того, маститый актер ранее позволял себе в ее адрес неприличные жесты.

По словам актрисы, тогда она побоялась сообщить об инциденте, так как Раш, "устрашающе всесильный", по ее определению, занимал самую верхушку их театральной пирамиды, тогда как она, бедняжка, стояла всего лишь на нижней ступеньке сооружения.

По информации канала, судебные слушания продолжатся еще две недели.

Джеффри Раш родился в 1951 году в Тувумбе, Австралия. Обладатель "Оскара" и трех номинаций на эту премию, двух "Золотых глобусов", трех BAFTA, "Эмми" и "Тони".

Известен по фильмам "Влюбленный Шекспир", "Фрида", где сыграл Льва Троцкого, "Король говорит!", как капитан Барбосса в серии "Пираты Карибского моря".