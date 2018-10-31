Болтон: Встреча Путина и Трампа в Париже будет короткой

Предстоящая в ноябре встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вероятно, будет носить непродолжительный характер. Такой прогноз, как сообщает американская пресса, дал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

При этом он выразил мнение, что в скором времени для переговоров двух лидеров "будут и другие возможности".

Ближайшая встреча Путина и Трампа запланирована на 11 ноября в Париже, где они примут участие в мероприятиях по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне.

Чиновник подчеркнул, что в Белом доме считают "важным поддержание дипломатического диалога" с Москвой, в том числе по Ближнему Востоку и вопросам контроля над вооружениями.

Ранее в Кремле сообщили, что в Париже планируется "сверить часы" по актуальным проблемам, включая планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).