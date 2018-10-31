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31.10.2018 18:31
Рубрика: Общество

Не зрят в корни

Какие ошибки допускали в этом году на ЕГЭ
Текст: Ксения Колесникова
Какие ошибки стали самыми "популярными" на ЕГЭ по русскому? С какой задачей по математике справились только 30 процентов выпускников? Почему правительство РФ вдруг стало "принимать законы"? Эксперты проанализировали типичные ошибки ЕГЭ-2018 и рассказали, что нужно подтянуть к следующему экзамену.
Следующая "волна" ЕГЭ только весной, но одиннадцатиклассники уже вовсю готовятся. Фото: РИА Новости Следующая "волна" ЕГЭ только весной, но одиннадцатиклассники уже вовсю готовятся. Фото: РИА Новости
Следующая "волна" ЕГЭ только весной, но одиннадцатиклассники уже вовсю готовятся. Фото: РИА Новости

Русский язык

Это обязательный предмет: если его не сдашь, аттестат не получишь. Необходимый минимум - 24 балла. До него в этом году не дотянули меньше одного процента выпускников.

Среди самых "популярных" ошибок в заданиях базового уровня сложности - "Н или НН": на этой норме споткнулись 35 процентов сдающих. Как избежать неверного ответа? Подсказка: хорошо знать части речи и уметь их определять.

Фото: depositphotos.com
Почему в российских школах мало учебников по родным языкам

Сложное предложение тоже вызвало сложности. Хоть раз запутались в запятых, тире и двоеточиях примерно 40 процентов "егэшников". Еще 45 процентов не смогли справиться с заданием на функционально-смысловые типы речи. Это те самые "повествование, описание, рассуждение". Секрет успеха, казалось бы, прост: достаточно прочитать текст и понять, о чем он. Но и тут у многих ребят что-то пошло не так...

- Невысокий процент выполнения здесь объясняется в первую очередь неспособностью экзаменуемых к "медленному", неоднократному прочтению текста. А без глубокого смыслового анализа успешное выполнение этого задания невозможно, - подчеркивают эксперты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

А вот еще примеры: в 30% случаев участники ЕГЭ смешивают паронимы "представить" и "предоставить". (Словарик паронимов - в помощь.) Примерно каждый четвертый выпускник ошибается в правописании корней. Гар/гор, клан/клон, бер/бир - вариантов много. И это несмотря на то, что учителя твердят про корни чуть ли не все 11 лет школы...

Математика

Это еще один обязательный предмет, но экзаменов по нему два: базовый (по нему достаточно и "тройки" для получения аттестата) и профильный, результаты которого вузы спрашивают на некоторых специальностях.

В целом результаты "базы" по сравнению с прошлым годом улучшились, но ошибок по-прежнему много. Что оказалось самым сложным? С трудом выпускникам дались элементы матанализа: меньше половины выпускников могут по графику функции дать характеристику ее производной. Здесь же - логарифмические неравенства и все, что связано с геометрией (планиметрия, стереометрия).

- К сожалению, с этими заданиями справляются только самые подготовленные участники экзамена. Это говорит о необходимости создания единой линии изучения геометрии с 1-го по 11-й класс, - считают эксперты ФИПИ. - Массово проблема проявилась с уходом из общего образования такого предмета, как черчение. И легла эта проблема на плечи учителей математики. Однако решение ее известно: непрерывное развитие геометрического воображения. Наглядная геометрия в 1-6-х классах, моделирование и конструирование в старшей школе.

Обществознание

Это самый "популярный" предмет: как экзамен по выбору его сдают более 50% выпускников. Но в итоге до "тройки" не дотягивает практически каждый шестой (17,5%). Почему так много двоечников? Некоторые ребята считают, что обществознание можно сдать легко и без труда, толком не готовятся. Это самая фатальная ошибка.

На самом деле ЕГЭ по обществознанию - сложный экзамен: здесь больше, чем в других предметах, заданий с развернутым ответом. Однако сформулировать свои мысли, подобрать аргументы смогли далеко не все ученики. Многие не понимают смысл таких понятий, как "гуманизм", "патриотизм", "гражданственность", не знают основы конституционного строя, путаются в названиях высших государственных органов России.

Запутались в запятых, тире и двоеточиях в сложном предложении примерно 40 процентов выпускников

- Самая распространенная ошибка: "Правительство РФ принимает законы", "Высший орган законодательной власти - правительство РФ", - говорят эксперты. - Также трудность вызвали задания, проверяющие элементарные знания о системе налогов в РФ.

Ответить на вопросы про постоянные и переменные затраты смогли только 16 процентов выпускников. Знание темы "Экономический рост и понятие ВВП" полноценно показали только 18 процентов, а "Виды юридической ответственности" успешно осилили только 30 с небольшим процентов "егэшников".

Иностранный язык

В планах у минпросвещения - ввести обязательный ЕГЭ по иностранному языку уже в 2022 году. Так что подготовка тут нужна более чем серьезная. Самым сложным остается раздел "Письмо": с эссе по английскому в этом году не справились почти 40 процентов выпускников. Откуда взялось столько "нулей"?

- Заметна тенденция подменять собственные мысли и рассуждения штампами, не все участники могут полностью раскрыть темы, резко выросло количество логических ошибок, - отмечают эксперты ФИПИ. - Главный недостаток - непонимание сути задания. Несмотря на ясные инструкции, часть выпускников и, по-видимому, часть учителей понимают это задание как сочинение на вольную тему. Так, рассуждения на тему "Ранний выбор профессии - ключ к успеху" заменялись топиком "Моя будущая профессия". Рассуждения на тему "Дружба - величайший подарок судьбы" - топиком "Мой лучший друг" или общими фразами о том, кого считать настоящим другом. Как показывают результаты ЕГЭ по обществознанию и истории, даже на русском языке выполнить подобное задание способны не все выпускники.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Что еще показали результаты? Средний процент невыполнения заданий по грамматике и лексике - 32%. Самые типичные ошибки - поставить глагол в неправильном времени, перепутать местоимения (вместо these - this, that, their и так далее), числительные (вместо first - one), прилагательные (вместо best - more good). Многие выпускники не знают частей речи, формата заданий и даже вносят ответы не в те клеточки...

Что делать? Эксперты советуют отрабатывать стратегии употребления грамматических форм, частей речи, словообразования, словоупотребления на связных текстах разных жанров, а не на отдельных предложениях, тренировать перифраз...

История

Этот предмет сдают примерно 23% выпускников. После 2022 года и он может перейти в разряд обязательных. Для многих ЕГЭ по истории станет серьезным испытанием: к примеру, около 10% выпускников считают, что крестителем Руси был Владимир Мономах. Некоторые пишут, что Корнилов и Блюхер участвовали в Полтавской битве.

Выпускники плохо знают исторических деятелей, названия битв и мирных договоров, плохо ориентируются в истории культуры и путаются в событиях XX века. Кроме того, очень много ошибок ребята допускают при работе с исторической картой. Например, часто участники ЕГЭ неправильно указывают время начала военных операций на карте, названия городов в тот период.

С полным списком предметов, по которым проанализированы ошибки учеников, а также с методическими рекомендациями на основе этого анализа можно ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений.

Кстати

Реальные лабораторные эксперименты - с пробирками, реактивами, измерительными приборами - "пропишутся" в школьных экзаменах уже совсем скоро: сначала серьезно изменится итоговая аттестация для девятиклассников (уже в следующем учебном 2019-2020 году). А следом и ЕГЭ может частично "переехать" в лаборатории. По крайней мере, планы у разработчиков именно такие. Одно из перспективных заданий по химии - определение состава вещества в пробирке. Ученику предложат несколько реактивов, из которых он должен выбрать правильные. Для этого необходимо спланировать эксперимент, составить алгоритм действий и провести опыт. Что еще появится нового? К примеру, экзамен по информатике полностью перейдет в "цифру": ребятам могут предложить написать программу или задать алгоритм движения робота.

ЕГЭ проходит максимально прозрачно. Видеонаблюдение - в помощь. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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