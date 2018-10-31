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31.10.2018 19:45
Рубрика: В мире

Лукашенко вновь предложил ввести белорусских миротворцев в Донбасс

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова сообщил о желании участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
Тимошенко предложила изменить формат переговоров по Донбассу

"Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе​​​", - цитирует РИА Новости заявление Лукашенко, которое он сделал на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Власти Беларуси уже делали подобные заявления. Ранее они заявляли о готовности обсудить возможность размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе и принять в ней участие в любом формате, если это будет приемлемо для всех сторон.

Украина, в свою очередь, отвергла эту инициативу. Как заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, такая позиция обусловлена тем, что Беларусь является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В мире экс-СССР Беларусь В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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