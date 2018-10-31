Мелкие штрафы ГИБДД начнут взыскивать в ускоренном режиме

Мелкие штрафы ГАИ предлагается взыскивать в упрощенном режиме. Как сообщил в эксклюзивном интервью "Российской газете" директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, заниматься взысканием штрафов ГАИ до 3 тысяч рублей по всей стране будет центральный аппарат ведомства в электронном режиме.

"Уведомления о принятии постановлений к исполнению будут направляться с использованием информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг, - рассказал Дмитрий Аристов. - Одновременно с этим в банки и иные кредитные организации будут направляться запросы для установления открытых на имя должника счетов и наличия на них денежных средств. При наличии денежных средств на счетах должника и отсутствии сведений об оплате должником штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей они будут подлежать списанию банком. Эта единая система создана на государственном уровне и содержит сведения о начисленных гражданам задолженностях в пользу государства и их погашении. Одновременно с приведением в исполнение основного штрафа упрощенный порядок будет предусматривать взыскание с должника исполнительского сбора. То есть дополнительной штрафной санкции за необходимость принудительного списания задолженности".

В итоге после того, как дело попадет к судебным приставам, водитель-штрафник в любом случае заплатит исполнительский сбор. Он составляет 7 процентов, но не менее тысячи рублей. Получается, при просроченном штрафе в 500 рублей придется заплатить 1,5 тысячи. Упрощенный порядок предполагает, что взыскание будет проводится без возбуждения исполнительного производства.

"На первом этапе мы предполагаем сократить срок на добровольное исполнение решения до 2 дней, - сказал Дмитрий Аристов. - Человек получит уведомление, и если не заплатит в срок, на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор. Введение упрощенного порядка исполнения позволит Службе перейти к экстерриториальному принципу принудительного исполнения исполнительных документов: штрафы ГАИ до 3 тысяч рублей будет взыскивать центральный аппарат Службы".

Полную версию интервью с директором ФССП читайте в завтрашнем номере "РГ".