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31.10.2018 16:00
Рубрика: Легковые авто

Nissan озвучил комплектации нового X-Trail для России

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Новый кроссовер Nissan X-Trail будет доступен на российском рынке в десяти комплектациях с тремя вариантами двигателей. Старт продаж этой модели запланирован на декабрь.

Как уточнили в пресс-службе компании, X-Trail специально адаптировали для российского рынка. Автомобиль получил новые системы безопасности: например, обнаружение препятствий при движении задним ходом, интеллектуальную систему остановки перед препятствием.

Фото: depositphotos.com
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На российском рынке, а также в Казахстане и Беларуси X-Тrail будет доступен с тремя двигателями: двух- и 2,5-литровыми бензиновыми, мощностью 144 и 171 л.с., а также с 1,6-литровым дизельным силовым агрегатом dCi на 130 л.с.

Автомобиль оснастят обновленной бесступенчатой трансмиссией XTronic CVT, либо 6-ступенчатой "механикой".

Кроссовер будет представлен в десяти комплектациях: XE, XE+, SE, SE Yandex, SE+, SE Top, LE, LE Yandex, LE+, LE Top. Покупатели смогут выбрать два уровня оснащения с предустановленной системой Яндекс.Авто. Особенность этих версий - 8-дюймовый сенсорный экран, на который будет выводиться Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка, прогноз погоды и прочие сервисы.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Обновленный X-Trail получил более агрессивный экстерьер. Изменилась форма переднего и заднего бамперов, решетка радиатора с фирменной V-образной хромированной накладкой стала шире. Стал доступен новый цвета кузова - оранжевый металлик.

Цены на кроссовер и детали комплектаций будут озвучены ближе к старту продаж.

Сейчас X-Trail является лидером продаж в модельной линейке Nissan. За девять месяцев 2018 года компания продала 16 492 единиц этих автомобилей (на 12,7 процента больше прошлогодних показателей). Кроссовер входит в число 25 наиболее востребованных на российском рынке автомобилей: в списке он на 22 месте.

Производство обновленного вседорожника стартовало в Санкт-Петербурге 29 октября.

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