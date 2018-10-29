Новый Nissan X-Trail встал на конвейер в Санкт-Петербурге

Обновленный внедорожник Nissan X-Trail встал на конвейер автозавода компании в Санкт-Петербурге.

Модель получила не только изменения в сравнении с актуальной версией (в том числе небольшие внешние), но и от глобального X-Trail. Поэтому в российском представительстве японского бренда предпочитают называть SUV не "обновленным", а "новым". Как подчеркивают в компании, все усовершенствования производились на основании отзывов покупателей, чтобы в итоге создать "идеальный автомобиль для семейных поездок и приключений". В частности, у локализованного X-Trail значительно переработана ходовая часть.

Новинка стала более технологичной. Так, она получила систему обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA). В отличие от водителя, она "видит" машины, которые движутся перпендикулярно. Система Forward Emergency Braking, благодаря встроенному в эмблему Nissan радару, помогает избежать столкновения с препятствием во время движения.

Обновленный Nissan X-Trail. Фото: Пресс-служба Nissan.

Проще стало открывать багажник - теперь это можно сделать из салона, с ключа или легким движением ноги под задним бампером. Еще одна "фишка" - встроенный комплекс "Яндекс.Авто", уже зарекомендовавший себя в российских условиях.

"Для производства этой, более технически совершенной модели на заводе было установлено новое оборудование - это важный шаг в развитии локального производства и повышении эффективности на заводе в Северной столице", - отметил в своем комментарии гендиректор завода Nissan Игорь Бойцов.

Цены (как и комплектации) пока не названы. Актуальная версия продается за 1 791 000 - 2 097 000 рублей без учета скидок. Nissan X-Trail по итогам трех первых кварталов стал абсолютным бестселлером марки в России, опередив кроссовер Qashqai и покидающий рынок седан Almera. Отметим, что ранее компания обещала начать производство и обновленного Qashqai.