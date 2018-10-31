Президент подписал закон о лицензировании автобусных перевозок

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение безопасности автобусных перевозок и повышение эффективности государственного контроля в этой сфере.

Опубликованный на официальном портале правовой информации документ вводит лицензирование всех перевозок пассажиров автобусами, в том числе перевозок по заказу и для собственных нужд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Физлица, которые эксплуатируют автобусы, должны оснащать свои машины тахографами, соблюдать установленный режим труда и отдыха водителя, а также правила обеспечения безопасности перевозок.

Компаниям, которые занимаются автобусными перевозками, придется переоформить ранее выданные лицензии. Они будут обязаны сделать это после вступления в силу поправок в закон о лицензировании автобусных перевозок. Лицензия останется бессрочной, рассказал на пресс-конференции в "РГ" глава Ространснадзора Виктор Басаргин.