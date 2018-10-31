Задержан водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП под Тверью

В Тверской области возбуждены два уголовных дела по факту аварии с микроавтобусом, в котором ехали граждане Молдавии. Подозреваемый в преступлениях задержан и помещен в изолятор временного содержания. Он граждан РФ, временно зарегистрированный в Москве.

По словам начальника пресс-службы регионального УМВД Вадима Левшина, полиция возбудила дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью". Дело расследует следственный отдел Зубцовского отделения полиции.

Кроме того, уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" возбудил Ржевский межрайонный следственный отдел СК РФ. Следствие полагает, что микроавтобус Mercedes, на котором передвигались 13 граждан Молдавии, имел технические неисправности. Кроме того, в его конструкцию были незаконно внесены изменения.

Напомним, ночью на 30 октября на 195-м километре трассы М-9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области полный пассажиров микроавтобус Mercedes, двигавшийся в сторону Риги, на скользкой дороге вылетел в кювет и врезался в дерево. По уточненным данным, травмы получили 12 человек, девять из них были доставлены в Ржевскую и Зубцовскую ЦРБ.

Позднее выяснилось, что 24-летний водитель микроавтобуса занимался незаконными пассажирскими перевозками. Через интернет он набирал пассажиров и сам их доставлял в требуемую точку. При этом микроавтобус без какого-либо согласования был оборудован дополнительными местами, а водитель имел права только категории В.