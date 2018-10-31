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31.10.2018 15:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит связь подорвавшего здание ФСБ с запрещенными организациями

Текст: Вера Черенева (Архангельск)

Следователи изучат личность подростка, которого подозревают в теракте в центре Архангельска, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В частности, следователи проверяют информацию о возможном участии 17-летнего юноши в деятельности запрещенных организаций. Сейчас опрашивается мать подростка и другие близкие родственники, по месту жительства предполагаемого террориста проходят обыски.

Фото: Василина Мамонова
Детский омбудсмен Архангельска поможет расследовать взрыв в здании ФСБ

Также в СК намерены тщательно исследовать круг общения подозреваемого во взрыве, выяснить, какова была обстановка в семье и в техникуме, где он обучался.

Кроме того, центральному аппарату СКР, который ведет расследование, поручено в ближайшее время установить мотивы совершенного преступления и выяснить, каким образом у 17-летнего подростка появилось самодельное взрывное устройство.

Напомним, сегодня утром в Архангельске в доме №54 по Троицкому проспекту, где расположено региональное управление ФСБ, прогремел взрыв. По предварительным данные, самодельное взрывное устройство пронес с собой 17-летний учащийся одного из городских техникумов. При срабатывании бомбы молодой человек погиб. Трое сотрудников ФСБ, которые находились рядом, получили травмы. Возбуждено уголовное дело по статьям "террористический акт" и "незаконное ношение боеприпасов".

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