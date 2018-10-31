Госсовет Крыма согласовал назначение двух вице-премьеров

Госсовет Республики Крым согласовал назначение двух заместителей председателя регионального правительства Евгения Кабанова и Ирину Кивико. Такое решение сегодня приняли депутаты парламента.

Представление на их назначение в Госсовет направил глава Крыма Сергей Аксенов.

Министр финансов РК Ирина Кивико будет курировать экономические и финансовые вопросы, совмещая пост вице-премьера со своей нынешней должностью. Депутат Госсовета Крыма Евгений Кабанов будет отвечать за капстроительство и реализацию проектов ФЦП на полуострове.

Напомним, необходимость назначения новых вице-премьеров появилась после ареста зампредседателя СМ РК Виталия Нахлупина. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).

Справка "РГ"

Ирина Кивико занимает должность министра финансов РК с декабря 2015 года. В разные годы работала на руководящих постах в крымской налоговой, минфине региона. Евгений Кабанов ранее являлся депутатом заксобрания Севастополя, в сентябре 2014 года избран депутатом Госсовета РК от ЛДПР. В парламенте являлся заместителем председателя комитета по имущественным и земельным отношениям.