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31.10.2018 11:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Госсовет Крыма согласовал назначение двух вице-премьеров

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

Госсовет Республики Крым согласовал назначение двух заместителей председателя регионального правительства Евгения Кабанова и Ирину Кивико. Такое решение сегодня приняли депутаты парламента.

В Крыму назначат нового начальника службы капстроительства

Представление на их назначение в Госсовет направил глава Крыма Сергей Аксенов.

Министр финансов РК Ирина Кивико будет курировать экономические и финансовые вопросы, совмещая пост вице-премьера со своей нынешней должностью. Депутат Госсовета Крыма Евгений Кабанов будет отвечать за капстроительство и реализацию проектов ФЦП на полуострове.

Напомним, необходимость назначения новых вице-премьеров появилась после ареста зампредседателя СМ РК Виталия Нахлупина. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).

Справка "РГ"

Ирина Кивико занимает должность министра финансов РК с декабря 2015 года. В разные годы работала на руководящих постах в крымской налоговой, минфине региона. Евгений Кабанов ранее являлся депутатом заксобрания Севастополя, в сентябре 2014 года избран депутатом Госсовета РК от ЛДПР. В парламенте являлся заместителем председателя комитета по имущественным и земельным отношениям.

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