Пожар на нефтебазе в Югре локализовали

На месторождении в Югре удалось локализовать площадь пожара с тысячи до трехсот квадратных метров. "До конца он еще не ликвидирован, но удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние объекты. Для беспрерывной подачи воды привлекли насосную станцию", - сообщил начальник пресс-службы окружного главка МЧС Вадим Симоненко.

Напомним, ЧП произошло накануне во второй половине дня на нефтебазе в 220 километрах от Нижневартовска. По данным нефтеперерабатывающей компании, причиной возгорания стала разгерметизация стальной емкости объемом пять тысяч кубометров.

В результате происшествия пострадали три человека: одному госпитализация не потребовалась, а вот двое других рабочих 1996 и 1971 годов рождения находятся в реанимации. На данный момент врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.

"До сих пор не установлено местонахождение еще одного работника 1997 года рождения. Очевидцы говорят, что в момент пожара он находился недалеко от горящего резервуара", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Югры.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

‍