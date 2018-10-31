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Рубрика: Легковые авто

Стала известна дата премьеры возрожденной Toyota Supra

Текст: Виктория Чернышева
Фото: www.toyota.eu Фото: www.toyota.eu
Фото: www.toyota.eu

Обновленный спорткар Toyota Supra покажут на автосалоне Детройте, который пройдет в январе. Ожидается, что к первым покупателям автомобиль может прибыть уже в первой половине 2019 года.

Как уточняет портал Autocar, разработка обновленной модели началась в 2012 году. Это один из совместных проектов Toyota и BMW. Supra создана на одной платформе с родстером BMW Z4, однако, по словам производителей, будет сильно от него отличаться.

Фото: Пресс-служба Toyota
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Спорткар получит 3-литровый двигатель BMW мощностью 340 л.с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF и задний привод.

Ранее в утечках фигурировала информацию о трех разных размерах колес для трех различных спецификаций, а также о четырехцилиндровых и шестицилиндровых двигателях с турбонаддувом. Не исключено, что Toyota выпустит и гибридную версию автомобиля. 

Напомним, в середине будущего года до России доберется новая Toyota RAV4. Кроме того, спустя 14 лет в Европу вернется седан Camry: его продажи стартуют в первом квартале 2019-го.

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#Toyota
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