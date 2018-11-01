После подписания соглашения между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо до конца года биржевые цены на бензин и дизельное топливо пошли вниз.

Так, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина марки АИ-92 сегодня снизилась на 2,46% - до 48 234 тысяч рублей за тонну. Цена АИ-95 понизилась на 4,47% - до 51 003 тысяч рублей за тонну. На 2,99% - до 56 847 тысяч рублей за тонну подешевело и зимнее дизельное топливо.

Теперь осталось дождаться корректировки розничных цен. По данным Росстата, за период с 22 по 28 октября они только росли.

Повысилась цена на автомобильное топливо в 42 регионах России. Больше всего цены на него выросли в Чите - на 3,8%, Улан-Удэ - на 1,2%, Назрани, Элисте и Саранске - на 0,9%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,1%.

На наблюдаемых Росстатом АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 40,80 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 - от 44,55 до 47,48 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,89 до 42,89 рубля, марки АИ-95 - от 44,29 до 46,59 рубля за литр.