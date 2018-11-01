"Черный ящик" разбившегося в Индонезии Boeing поднят на поверхность

Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев разбившегося у берегов Индонезии лайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air. "Черный ящик" поднят на берег без видимых повреждений и будет в ближайшее время исследован специалистами.

Ожидается, что эксперты смогут установить причины, которые привели к авиакатастрофе в условиях хорошей видимости, сообщает издание The Jakarta Post.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX потерпел крушение 29 октября над Яванским морем. Лайнер, который эксплуатировали всего несколько месяцев, исчез с радаров спустя 13 минут после вылета из Джакарты.

На его борту находились 189 человек, включая двух пилотов и шесть бортпроводников. Выжить никому не удалось. В настоящее время идет поиск останков погибших и процедура их опознания. В указанных мероприятиях задействованы около 900 человек, 39 судов, а также несколько вертолетов.