Депутаты оценили последствия спецмер для Украины

Новости

Мэттью Макконахи и Хью Грант сыграют в новом фильме Гая Ричи 15:10
В Дагестане пять человек пострадали при возгорании машины 15:08
Эксперт: При объявленных ценах Lada Xray Cross не выглядит фаворитом 15:07
Завершились масштабные пятидневные учения Черноморского флота 15:07
Власти Москвы отменили строительство ТПУ "Строгино" 15:06
В Кабардино-Балкарии КамАЗ сбил двоих полицейских 14:59
Дамаск призывает "Аэрофлот" возобновить полеты в Сирию 14:42
Нурмагомедов назвал условие проведения боя с Мейвезером 14:40
В Архангельск для расследования взрыва прибыли сотрудники СКР 14:39
СК попросил суд арестовать фигуранта по делу экс-главы УФАС Дагестана 14:39
"Евгения Онегина" впервые перевели на чеченский язык 14:36
В Минкультуры объяснили ситуацию с прокатом фильма "Хантер Киллер" 14:34
"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер 14:30
Ишингер выступает за сохранение приверженности ДРСМД 14:25
ЦОДД предсказал пробки до позднего вечера 14:20
Суд заочно арестовал нового обвиняемого по делу "Зимней вишни" 14:19
Пополнить карту "Тройка" через приложение временно нельзя из-за сбоя 14:07
В приквеле "Игры престолов" сыграет звезда "Полдарка" Джош Уайтхаус 14:00
Медведев освободил Минкина от должности директора Курчатовского института 13:58
Видео: Как правильно брать кредит 13:53
"Вседорожный" Lada Xray: Стала известна дата начала продаж 13:50
Полет ракетоносцев Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии 13:47
Здание челябинского правительства эвакуировано из-за звонка о бомбе 13:46
В Москве женщину насмерть сбило отлетевшее от грузовика колесо 13:43
Трагедию уничтожения Минского гетто обсудят историки России и Беларуси 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 13:56
Рубрика: Власть

Депутаты оценили последствия спецмер для Украины

Текст: Татьяна Замахина
В парламенте РФ заявили о негативных последствиях для Киева от введения Россией специальных экономических мер в ответ на украинские санкции.

Напомним, что соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Меры коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Речь, в частности, идет о блокировке безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также о запрете на вывод капитала из РФ.

Это будет чувствительно для Украины, учитывая низкую конкурентоспособность ее экономики и сложную экономическую ситуацию, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. РФ - крупнейший иностранный инвестор в украинскую экономику, кроме того, украинские товары до сих пор поставляются в нашу страну, напомнил депутат.

Песков о контрсанкциях в отношении Украины: Это зеркальная мера

При этом для России это решение никаких последствий не будет иметь, сказал он в комментарии РИА Новости. Ведь все, что на Украине производится, мы тоже производим, а некоторые украинские предприятия вместе с технологией, документацией, интеллектуальными правами просто переехали в Россию.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что введение ограничительных мер является адекватным ответом на "последовательную русофобскую политику нынешней киевской власти". При этом в комментарии журналистам он подчеркнул, что "эти меры не направлены против украинского народа", а только против киевской верхушки.

Сенатор Константин Косачев заявил, что речь идет о сугубо ответных мерах, поскольку "оставлять противоправные меры против россиян без ответа - значит провоцировать новые".

- Экономические интересы у наших яростных оппонентов в России на самом деле имеются. Говорят, например, о наличии у фигурантов списка активов в Крыму, оформленных через подставных лиц, - напомнил он. - И пока они не почувствуют угрозу вполне материальных личных потерь, так и будут продолжать ущемлять интересы россиян, разглагольствовать на весь мир про "агрессию" и т. п. Угроза кошельку - очень эффективное успокаивающее для таких демагогов.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Отношения России и Украины Санкции и антисанкции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев считает своевременными и адекватными меры РФ против Украины
Суд заочно арестовал нового обвиняемого по делу "Зимней вишни"
В Уфе началась очная ставка подозреваемых в изнасиловании полицейского
В Совфеде ответили на угрозы МИД Великобритании
"Кэшбери" объявила о прекращении работы