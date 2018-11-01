Депутаты оценили последствия спецмер для Украины

В парламенте РФ заявили о негативных последствиях для Киева от введения Россией специальных экономических мер в ответ на украинские санкции.

Напомним, что соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Меры коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Речь, в частности, идет о блокировке безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также о запрете на вывод капитала из РФ.

Это будет чувствительно для Украины, учитывая низкую конкурентоспособность ее экономики и сложную экономическую ситуацию, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. РФ - крупнейший иностранный инвестор в украинскую экономику, кроме того, украинские товары до сих пор поставляются в нашу страну, напомнил депутат.

При этом для России это решение никаких последствий не будет иметь, сказал он в комментарии РИА Новости. Ведь все, что на Украине производится, мы тоже производим, а некоторые украинские предприятия вместе с технологией, документацией, интеллектуальными правами просто переехали в Россию.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что введение ограничительных мер является адекватным ответом на "последовательную русофобскую политику нынешней киевской власти". При этом в комментарии журналистам он подчеркнул, что "эти меры не направлены против украинского народа", а только против киевской верхушки.

Сенатор Константин Косачев заявил, что речь идет о сугубо ответных мерах, поскольку "оставлять противоправные меры против россиян без ответа - значит провоцировать новые".

- Экономические интересы у наших яростных оппонентов в России на самом деле имеются. Говорят, например, о наличии у фигурантов списка активов в Крыму, оформленных через подставных лиц, - напомнил он. - И пока они не почувствуют угрозу вполне материальных личных потерь, так и будут продолжать ущемлять интересы россиян, разглагольствовать на весь мир про "агрессию" и т. п. Угроза кошельку - очень эффективное успокаивающее для таких демагогов.