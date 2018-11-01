Новости

Собянин назначил глав управ 11 районов Москвы 21:58
В Черногории установили памятник российскому адмиралу Войновичу 21:45
УФАС Петербурга разрешило Смольному украсить город к Новому году 21:44
В Армении распустили парламент 21:43
Средняя семья в России тратит на ЖКУ чуть более 5 тысяч рублей в месяц 21:39
Минпромторг не исключил корректировки санкций в отношении Украины 21:14
"Ростов" выбил "Зенит" из Кубка России 21:10
План обороны Беларуси будет скорректирован в 2019 году 20:58
В Адыгее девушка заплатила 340 тыс рублей, чтобы отдать в приют котенка 20:48
Мурманск впервые возглавила женщина 20:47
Древний челн спустя 500 лет обнаружили в русле Немана 20:15
В Ингушетии при реконструкции трассы нашли древние захоронения 20:08
Полиция возбудила дело после гибели двух человек в ДТП под Тулой 20:02
Nissan представил обновленный кроссовер Terrano 19:44
В Москве приостановлены работы по перепланировке доходного дома 19:28
У посла США в России Джона Хантсмана обнаружили рак 19:22
Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Анжи" 19:14
Стали известны гонорары самых "дорогих" актрис и актеров ТВ 19:10
Меркель по-украински поприветствовала военных в Киеве 19:09
Цена на нефть марки Brent упала ниже 74 долларов 19:09
В Дагестане задержали участников экстремистской организации 19:06
Собянин подписал закон о прожиточном минимуме пенсионеров в Москве 19:00
На Кубани у черных копателей изъяли монеты XVIII века 18:52
В Ленобласти трех человек арестовали за похищение коллеги 18:43
Улицу в Твери предложили назвать именем Андрея Дементьева 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 21:14
Рубрика: Власть

Минпромторг не исключил корректировки санкций в отношении Украины

Текст: Ольга Игнатова

Минпромторг готов к оперативному мониторингу и корректировке введенных в соответствии с постановлением правительства России контрсанкций в отношении украинских граждан и организаций. 

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
В Кремле назвали условия отмены контрмер к Украине

"На Минпромторг России возложена обязанность по обеспечению сбалансированности товарных рынков и предотвращению негативного влияния от введенных экономических мер на деятельность российских организаций. В данном контексте необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 постановления допускается выдача временных разрешений на проведение определенных операций в отношении отдельных юридических лиц, в отношении которых действуют санкционные ограничения, - пояснили "Российской газете" в Минпромторге РФ. - То есть по сути в постановление "зашит" механизм предоставления временных изъятий, если это будет необходимо для обеспечения интересов российских компаний. Таким образом, при необходимости у Минпромторга России есть возможность задействовать данный механизм в тех случаях, когда осуществление той или иной внешнеэкономической операции отвечает интересам Российской Федерации".

Напомним, что Россия ввела специальные экономические меры в отношении 322 физических и 68 юридических лиц. Среди тех, кто попал под контрсанкции - министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, руководители органов исполнительной власти, некоторые политики, бизнесмены, военные.

Эти меры предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества попавших в списке граждан и организаций на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика ВЭД Правительство Минпромторг Отношения России и Украины Санкции и антисанкции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин осудил политику пещерного национализма и русофобии
В МИД РФ прокомментировали введение санкций в отношении Украины
Цена на нефть марки Brent упала ниже 74 долларов
Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе
"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер