Минпромторг не исключил корректировки санкций в отношении Украины

Минпромторг готов к оперативному мониторингу и корректировке введенных в соответствии с постановлением правительства России контрсанкций в отношении украинских граждан и организаций.

"На Минпромторг России возложена обязанность по обеспечению сбалансированности товарных рынков и предотвращению негативного влияния от введенных экономических мер на деятельность российских организаций. В данном контексте необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 постановления допускается выдача временных разрешений на проведение определенных операций в отношении отдельных юридических лиц, в отношении которых действуют санкционные ограничения, - пояснили "Российской газете" в Минпромторге РФ. - То есть по сути в постановление "зашит" механизм предоставления временных изъятий, если это будет необходимо для обеспечения интересов российских компаний. Таким образом, при необходимости у Минпромторга России есть возможность задействовать данный механизм в тех случаях, когда осуществление той или иной внешнеэкономической операции отвечает интересам Российской Федерации".

Напомним, что Россия ввела специальные экономические меры в отношении 322 физических и 68 юридических лиц. Среди тех, кто попал под контрсанкции - министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, руководители органов исполнительной власти, некоторые политики, бизнесмены, военные.

Эти меры предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества попавших в списке граждан и организаций на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.