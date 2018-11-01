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Рубрика: Легковые авто

Могут загореться: В России отзывают три модели Audi

Текст: Юрий Зубко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Не так давно Audi отзывала машины в России из-за возможного проникновения влаги в электронные компоненты. Теперь же немецкая компания вынуждена отправить в сервисные центры 664 автомобилей A4, A5 и R8, у которых выявлены проблемы в топливной системе, об этом сообщает Росстандарт. 

Неисправность способна привести к задымлению и возгоранию. На попадающих под отзыв A4 и А5 будет проведена проверка винтов крепления топливной рампы. А на проблемных R8 заменят одинарный патрубок вентиляции коробки передач на сдвоенный.

Фото: Пресс-служба Audi.
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Естественно, что все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Одновременно можно самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Напомним, в начале октября в России свои автомобили отзывала Mazda. У более 20 тысяч машин обнаружили возможные неисправности подушек безопасности.

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#Audi
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