Могут загореться: В России отзывают три модели Audi

Не так давно Audi отзывала машины в России из-за возможного проникновения влаги в электронные компоненты. Теперь же немецкая компания вынуждена отправить в сервисные центры 664 автомобилей A4, A5 и R8, у которых выявлены проблемы в топливной системе, об этом сообщает Росстандарт.

Неисправность способна привести к задымлению и возгоранию. На попадающих под отзыв A4 и А5 будет проведена проверка винтов крепления топливной рампы. А на проблемных R8 заменят одинарный патрубок вентиляции коробки передач на сдвоенный.

Естественно, что все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Одновременно можно самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Напомним, в начале октября в России свои автомобили отзывала Mazda. У более 20 тысяч машин обнаружили возможные неисправности подушек безопасности.