Определились все четвертьфинальные пары Кубка России по футболу

Стали известны все участники четвертьфинальной стадии Кубка России. В восьмерку лучших попали исключительно клубы Премьер-лиги.

Последними путевки в 1/4 финала добыли "Краснодар", "Ростов" и "Спартак". Краснодарцы обыграли в гостях "Крылья Советов" (2:1), дончане одолели дома лидера высшего дивизиона питерский "Зенит" (3:1), а москвичи оказались сильнее махачкалинского "Анжи" (1:0).

Полностью пары следующей стадии выглядят следующим образом:

"Локомотив" - "Рубин"

"Оренбург" - "Арсенал"

"Спартак" - "Урал"

"Краснодар" - "Ростов"

С нынешнего розыгрыша Кубка четвертьфинальные противостояния проходят по двухматчевой схеме. Первые игры пройдут 5 декабря, ответные - 24 февраля следующего года.

Добавим, что в случае триумфа в текущем розыгрыше турнира, "Локомотив" обгонит ЦСКА и станет рекордсменом по числу побед в Кубке. На данный момент в активе обеих команд по семь титулов.