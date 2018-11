Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 года № 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592"

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 01.11.2018 г.

Номер опубликования: 0001201811010001

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" и в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации, Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Определить в качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении физических лиц по перечню согласно приложению № 1 и юридических лиц по перечню согласно приложению № 2, а также в отношении контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории Российской Федерации и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории Российской Федерации.

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить исполнение пункта 1 настоящего постановления в пределах своей компетенции.

3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на деятельность российских организаций.

4. Определить Министерство финансов Российской Федерации ответственным органом по направлению в Правительство Российской Федерации предложений:

о внесении изменений в перечни, предусмотренные приложениями № 1 и 2 к настоящему постановлению;

о предоставлении временных разрешений на проведение определенных операций в отношении отдельных юридических лиц, к которым применяются специальные экономические меры;

об отмене настоящего постановления в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300

ПЕРЕЧЕНЬ



физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры

1. Абдулов Абдула Юсупович (Абдулов Абдула Юсупович), дата рождения - 30 апреля 1956 г., место рождения - пгт Муратали, Пскентский район, Ташкентская область, СССР

2. Аброськин Вячеслав Васильевич (Аброськін В’ячеслав Васильович), дата рождения - 20 апреля 1973 г., место рождения - г. Симферополь, СССР

3. Аваков Арсен Борисович (Аваков Арсен Борисович), дата рождения - 2 января 1964 г., место рождения - г. Баку, СССР

4. Агафонов Игорь Игоревич (Агафонов Ігор Ігорович), дата рождения - 17 июня 1972 г., место рождения - Киевская область, СССР

5. Алексеенко Андрей Викторович (Алєксєєнко Андрій Вікторович), дата рождения - 29 июля 1963 г., место рождения - Черниговская область, СССР

6. Амельченко Василий Васильевич (Aмельченко Василь Васильович), дата рождения - 28 ноября 1962 г., место рождения - с. Хоромное, Брянская область, СССР

7. Анненкова Наталия Валентиновна (Аннєнкова Наталія Валентинівна), дата рождения - 10 февраля 1975 г., место рождения - г. Червоноград, СССР

8. Антонов Виталий Борисович (Антонов Віталій Борисович), дата рождения - 12 декабря 1962 г., место рождения - г. Стрый, Львовская область, СССР

9. Артюшенко Игорь Андреевич (Артюшенко Ігор Андрійович), дата рождения - 21 сентября 1984 г., место рождения - г. Запорожье, СССР

10. Арьев Владимир Игоревич (Ар'єв Володимир Ігорович), дата рождения - 31 марта 1975 г., место рождения - г. Киев, СССР

11. Бабин Борис Владимирович (Бабін Борис Володимирович), дата рождения - 12 марта 1981 г., место рождения - г. Евпатория, СССР

12. Барна Олег Степанович (Барна Олег Степанович), дата рождения - 18 апреля 1967 г., место рождения - с. Нагорянка, Чортковский район, Тернопольская область, СССР

13. Барщовский Тарас Ярославович (Барщовський Тарас Ярославович), дата рождения - 1972 г., место рождения - с. Братковичи, Львовская область, СССР

14. Бенкендорф Егор Андреевич (Бенкендорф Єгор Андрійович), дата рождения - 14 февраля 1974 г., место рождения - г. Киев, СССР

15. Берѐза Борислав Ефимович (Берьоза Борислав Юхимович), дата рождения - 13 июня 1974 г., место рождения - г. Киев, СССР

16. Береза Юрий Николаевич (Береза Юрій Миколайович), дата рождения - 8 февраля 1970 г., место рождения - с. Саксагань, Пятихатский район, Днепропетровская область, СССР

17. Березенко Сергей Иванович (Березенко Сергій Іванович), дата рождения - 11 апреля 1984 г., место рождения - г. Винница, СССР

18. Березюк Олег Романович (Березюк Олег Романович), дата рождения - 8 октября 1969 г., место рождения - г. Львов, СССР

19. Билецкий Андрей Евгеньевич (Білецький Андрій Євгенович), дата рождения - 5 августа 1979 г., место рождения - г. Харьков, СССР

20. Билозир Оксана Владимировна (Білозір Оксана Володимирівна), дата рождения - 30 мая 1957 г., место рождения - пгт Смыга, Дубенской район, Ровненская область, СССР

21. Боголюбов Геннадий Борисович (Боголюбов Геннадій Борисович), дата рождения - 20 января 1962 г., место рождения - г. Днепродзержинск, Днепропетровская область, СССР

22. Богомолец Ольга Вадимовна (Богомолець Ольга Вадимівна), дата рождения - 22 марта 1966 г., место рождения - г. Киев, СССР

23. Богуцкий Александр Андреевич (Богуцький Олександр Андрійович), дата рождения - 2 декабря 1971 г., место рождения - г. Львов, СССР

24. Богуцкий Юрий Петрович (Богуцький Юрій Петрович), дата рождения - 24 сентября 1952 г., место рождения - с. Николаевка, Великолепетихский район, Херсонская область, СССР

25. Божок Егор Валерьевич (Божок Єгор Валерійович), дата рождения - 6 сентября 1980 г., место рождения - г. Киев, СССР

26. Бондаренко Владимир Валерьевич (Бондаренко Володимир Валерійович), дата рождения - 28 ноября 1981 г., место рождения - г. Киев, СССР

27. Бондарь Михаил Леонтьевич (Бондар Михайло Леонтійович), дата рождения - 17 ноября 1973 г., место рождения - с. Бодячев, Сокальский район, Львовская область, СССР

28. Бородянский Владимир Владимирович (Бородянський Володимир Володимирович), дата рождения - 15 января 1974 г., место рождения - г. Новый Роздол, Львовская область, СССР

29. Бренер Михаил Александрович (Бренер Михайло Олександрович), дата рождения - 30 ноября 1952 г., место рождения - пос. Рубежное, Луганская область, СССР

30. Бригинец Александр Михайлович (Брiгiнець Олександр Михайлович), дата рождения - 14 апреля 1962 г., место рождения - г. Киев, СССР

31. Бурбак Максим Юрьевич (Бурбак Максим Юрійович), дата рождения - 13 января 1976 г., место рождения - г. Черновцы, СССР

32. Буряк Александр Васильевич (Буряк Олександр Васильович), дата рождения - 23 мая 1970 г., место рождения - г. Донецк, СССР

33. Буряк Сергей Васильевич (Буряк Сергій Васильович), дата рождения - 1 апреля 1966 г., место рождения - г. Донецк, СССР

34. Буткевич Геннадий Владиславович (Буткевич Геннадій Владиславович), дата рождения - 27 мая 1958 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

35. Буян Сергей Иванович (Буян Сергiй Iванович), дата рождения - 12 марта 1958 г., место рождения - г. Долинская, Кировоградская область, СССР

36. Вадатурский Алексей Афанасьевич (Вадатурський Олексій Опанасович), дата рождения - 8 сентября 1947 г., место рождения - с. Бендзари, Одесская область, СССР

37. Варченко Ольга Александровна (Варченко Ольга Олександрiвна), дата рождения - 21 сентября 1977 г., место рождения - г. Свердловск, Луганская область, СССР

38. Василько Александр Леонидович (Василько Олександр Леонiдович), дата рождения - 25 марта 1983 г., место рождения - Белорусская ССР, СССР

39. Веревский Андрей Михайлович (Веревський Андрій Михайлович), дата рождения - 25 июля 1974 г., место рождения - г. Полтава, СССР

40. Верещагин Николай Иванович (Верещагин Микола Iванович), дата рождения - 23 мая 1952 г., место рождения - пгт Литин, Винницкая область, СССР

41. Винник Иван Юльевич (Вінник Іван Юлійович), дата рождения - 3 января 1979 г., место рождения - г. Новая Каховка, Херсонская область, СССР

42. Витко Артем Леонидович (Вітко Артем Леонідович), дата рождения - 31 января 1983 г., место рождения - г. Прага, Чехословакия

43. Вишневская Любовь Викторовна (Вишневська Любов Вiкторовна), дата рождения - 4 июня 1972 г., место рождения - г. Киев, СССР

44. Власенко Сергей Владимирович (Власенко Сергій Володимирович), дата рождения - 7 марта 1967 г., место рождения - г. Львов, СССР

45. Вовк Виктор Иванович (Вовк Віктор Іванович), дата рождения - 20 мая 1962 г., место рождения - г. Киев, СССР

46. Воронков Александр Петрович (Воронков Олександр Петрович), дата рождения - 11 февраля 1947 г., место рождения - г. Северодонецк, Луганская область, СССР

47. Высоцкий Сергей Витальевич (Висоцький Сергій Віталійович), дата рождения - 10 июля 1985 г., место рождения - г. Киев, СССР

48. Вятрович Владимир Михайлович (В'ятрович Володимир Михайлович), дата рождения - 7 июня 1977 г., место рождения - г. Львов, СССР

49. Гаврилюк Михаил Витальевич (Гаврилюк Михайло Віталійович), дата рождения - 15 августа 1979 г., место рождения - с. Яровка, Черновицкая область, СССР

50. Галасюк Виктор Валерьевич (Галасюк Віктор Валерійович), дата рождения - 28 августа 1981 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

51. Гданов Изет Рустемович (Гданов Iзет Рустемович), дата рождения - 16 сентября 1983 г., место рождения - Ферганская область, СССР

52. Геллер Евгений Борисович (Гєллєр Євген Борисович), дата рождения - 12 мая 1974 г., место рождения - г. Донецк, СССР

53. Герасимов Артур Владимирович (Герасимов Артур Володимирович), дата рождения - 23 августа 1972 г., место рождения - г. Решетиловка, СССР

54. Геращенко Антон Юрьевич (Геращенко Антон Юрійович), дата рождения - 10 февраля 1979 г., место рождения - г. Харьков, СССР

55. Геращенко Ирина Владимировна (Геращенко Ірина Володимирівна), дата рождения - 15 мая 1971 г., место рождения - г. Черкассы, СССР

56. Герега Александр Владимирович (Герега Олександр Володимирович), дата рождения - 27 июня 1967 г., место рождения - г. Городок, Хмельницкая область, СССР

57. Герега Галина Федоровна (Герега Галина Федорівна), дата рождения - 9 августа 1959 г., место рождения - с. Глинець, Яворовский район, Львовская область, СССР

58. Гладковский Олег Владимирович (Гладковський Олег Володимирович), дата рождения - 5 февраля 1970 г., место рождения - г. Чуднов, Житомирская область, СССР

59. Глотов Александр Викторович (Глотов Олександр Вiкторович), дата рождения - 29 декабря 1958 г., место рождения - г. Харьков, СССР

60. Голобуцкий Алексей Петрович (Голобуцький Олексій Петрович), дата рождения - 26 мая 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР

61. Головатый Сергей Петрович (Головатий Сергій Петрович), дата рождения - 29 мая 1954 г., место рождения - г. Одесса, СССР

62. Гончаренко Алексей Алексеевич (Гончаренко Олексій Олексійович), дата рождения - 16 сентября 1980 г., место рождения - г. Одесса, СССР

63. Гопко Анна Николаевна (Гопко Ганна Миколаївна), дата рождения - 4 марта 1982 г., место рождения - с. Ганачевка, Львовская область, СССР

64. Городовенко Виктор Валентинович (Городовенко Віктор Валентинович), дата рождения - 22 февраля 1968 г., место рождения - г. Мелитополь, СССР

65. Грановский Александр Михайлович (Грановський Олександр Михайлович), дата рождения - 25 декабря 1979 г., место рождения - г. Киев, СССР

66. Григоришин Константин Иванович (Грiгорiшин Костянтин Іванович), дата рождения - 16 ноября 1965 г., место рождения - г. Запорожье, СССР

67. Гриневич Лилия Михайловна (Грiневич Лілія Михайлівна), дата рождения - 13 мая 1965 г., место рождения - г. Львов, СССР

68. Грицак Василий Сергеевич (Грiцак Василь Сергійович), дата рождения - 14 января 1967 г., место рождения - с. Буща, Дубенский район, Ровенская область, СССР

69. Грымчак Юрий Николаевич (Гримчак Юрій Миколайович), дата рождения - 30 октября 1965 г., место рождения - г. Донецк, СССР

70. Грынев Игорь Алексеевич (Гринєв Ігор Олексійович), дата рождения - 10 марта 1961 г., место рождения - г. Львов, СССР

71. Гузь Игорь Владимирович (Гузь Ігор Володимирович), дата рождения - 11 января 1982 г., место рождения - г. Луцк, СССР

72. Гультай Михаил Мирославович (Гультай Михайло Мирославович), дата рождения - 10 апреля 1958 г., место рождения - с. Глушков, Городенковский район, Ивано-Франковская область, СССР

73. Гуменчук Александр Александрович (Гуменчук Олександр Олександрович), дата рождения - 5 ноября 1955 г., место рождения - с. Павловка, Калиновский район, Винницкая область, СССР

74. Гупало Олег Семенович (Гупало Олег Семенович), дата рождения - 13 ноября 1963 г., место рождения - с. Александровка, Александровский район, Кировоградская область, СССР

75. Данченко Александр Иванович (Данченко Олександр Іванович), дата рождения - 14 ноября 1974 г., место рождения - г. Кривой Рог, СССР

76. Дейдей Евгений Сергеевич (Дейдей Євген Сергійович), дата рождения - 12 июля 1987 г., место рождения - г. Рени, Одесская область, СССР

77. Демехин Вадим Борисович (Демехiн Вадим Борисович), дата рождения - 6 июля 1961 г., место рождения - г. Харьков, СССР

78. Демченко Руслан Михайлович (Демченко Руслан Михайлович), дата рождения - 15 июля 1965 г., место рождения - г. Киев, СССР

79. Демчина Павел Владимирович (Демчина Павло Володимирович), дата рождения - 25 августа 1976 г., место рождения - г. Ровно, СССР

80. Денисенко Андрей Сергеевич (Денисенко Андрій Сергійович), дата рождения - 1 января 1973 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

81. Денисенко Вадим Игоревич (Денисенко Вадим Iгоревич), дата рождения - 7 апреля 1974 г., место рождения - г. Киев, СССР

82. Деревянко Юрий Богданович (Дерев'янко Юрій Богданович), дата рождения - 7 мая 1973 г., место рождения - г. Надворная, Ивано-Франковская область, СССР

83. Джемилев Мустафа Абдулджемиль (Джемі лєв Мустафа Абдульджемільоглу), дата рождения - 13 ноября 1943 г., место рождения - с. Междуречье (Ай-Серез), Крымская АССР, СССР

84. Дзензерский Денис Викторович (Дзензерський Денис Вікторович), дата рождения - 22 декабря 1978 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

85. Днепров Алексей Сергеевич (Дніпров Олексій Сергійович), дата рождения - 25 февраля 1982 г., место рождения - г. Киев, СССР

86. Добродомов Дмитрий Евгеньевич (Добродомов Дмитро Євгенович), дата рождения - 13 января 1977 г., место рождения - г. Львов, СССР

87. Довгий Олесь Станиславович (Довгий Олесь Станіславович), дата рождения - 1 октября 1980 г., место рождения - г. Киев, СССР

88. Домбровский Александр Георгиевич (Домбровський Олександр Георгійович), дата рождения - 7 июля 1962 г., место рождения - г. Калиновка, Винницкая область, СССР

89. Домнич Игорь Константинович (Домнич Iгор Костянтинович), дата рождения - 1 июля 1965 г., место рождения - г. Харьков, СССР

90. Донец Татьяна Анатольевна (Донець Тетяна Анатоліївна), дата рождения - 11 июля 1980 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

91. Доровский Александр Викторович (Доровський Олександр Вiкторович), дата рождения - 21 мая 1960 г., место рождения - пос. Воздвиженка, Михайловский район, Приморский край, СССР

92. Дублян Александр Владимирович (Дублян Олександр Володимирович), дата рождения - 24 мая 1964 г., место рождения - г. Чуднов, Житомирская область, СССР

93. Дубневич Богдан Васильевич (Дубневич Богдан Васильович), дата рождения - 10 мая 1962 г., место рождения - с. Зубра, Львовская область, СССР

94. Дундич Ирина Викторовна (Дундич Iрина Вiкторiвна), дата рождения - 9 октября 1964 г., место рождения - г. Запорожье, СССР

95. Еленский Виктор Евгеньевич (Єленський Віктор Євгенович), дата рождения - 26 марта 1957 г., место рождения - г. Чадан, Тувинская АССР, СССР

96. Елисеев Константин Петрович (Єлісєєв Костянтин Петрович), дата рождения - 14 сентября 1970 г., место рождения - г. Красноармейск, Донецкая область, СССР

97. Ермаков Евгений Петрович (Єрмаков Євген Петрович), дата рождения - 1961 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

98. Жебровская Филя Ивановна (Жебровська Філя Іванівна), дата рождения - 24 марта 1950 г., место рождения - с. Немиринцы, Ружинский район, Житомирская область, СССР

99. Жеваго Константин Валентинович (Жеваго Костянтин Валентинович), дата рождения - 7 января 1974 г., место рождения - пос. Иультин, Магаданская область, СССР

100. Жукотанский Александр Васильевич (Жукотанський Олександр Васильович), дата рождения - 3 сентября 1965 г., место рождения - пгт Вендичаны, Могилев-Подольский район, Винницкая область, СССР

101. Забор Сергей Иванович (Забор Сергiй Iванович), дата рождения - 20 сентября 1968 г., место рождения - г. Львов, СССР

102. Загорий Владимир Антонович (Загорiй Володимир Антонович), дата рождения - 9 сентября 1951 г., место рождения - с. Старый Калкаев, Семеновский район, Полтавская область, СССР

103. Загорий Глеб Владимирович (Загорій Гліб Володимирович), дата рождения - 21 августа 1976 г., место рождения - г. Вологда, СССР

104. Заика Евгений Эдуардович (Заïка Євген Едуардович), дата рождения - 18 июня 1970 г., место рождения - г. Харьков, СССР

105. Заика Сергей Валерьевич (Заïка Сергiй Валерiйович), дата рождения - 17 марта 1966 г., место рождения - г. Харьков, СССР

106. Залищук Светлана Петровна (Заліщук Світлана Петрівна), дата рождения - 24 октября 1982 г., место рождения - г. Жашков, Черкасская область, СССР

107. Запорожец Михаил Петрович (Запорожець Михайло Петрович), дата рождения - 31 марта 1968 г., место рождения - с. Слобода, Кагарлыкский район, Киевская область, СССР

108. Заружко Валерия Леонидовна (Заружко Валерiя Леонiдiвна), дата рождения - 2 декабря 1978 г., место рождения - г. Донецк, СССР

109. Зварыч Роман Михайлович (Зварич Роман Михайлович), дата рождения - 20 ноября 1953 г., место рождения - г. Йонкерс, штат Нью-Йорк, США

110. Здаревская Юлия Михайловна (Здаревська Юлiя Михайлiвна), дата рождения - 10 ноября 1954 г., место рождения - г. Староконстантинов, Хмельницкая область, СССР

111. Злочевский Николай Владиславович (Злочевський Микола Владиславович), дата рождения - 14 июня 1966 г., место рождения - г. Киев, СССР

112. Иванчук Андрей Владимирович (Іванчук Андрій Володимирович), дата рождения - 16 июня 1973 г., место рождения - г. Ивано-Франковск, СССР

113. Ивахив Степан Петрович (Івахів Степан Петрович), дата рождения - 24 января 1968 г., место рождения - с. Андреевка, Жовковский район, Львовская область, СССР

114. Ильенко Андрей Юрьевич (Іллєнко Андрій Юрійович), дата рождения - 24 июня 1987 г., место рождения - г. Киев, СССР

115. Йоффе Юлий Яковлевич (Іоффе Юлій Якович), дата рождения - 10 декабря 1940 г., место рождения - г. Луганск, СССР

116. Калченко Виталий Иванович (Калченко Вiталiй Iванович), дата рождения - 1 мая 1934 г., место рождения - г. Харьков, СССР

117. Каплин Сергей Николаевич (Каплін Сергій Миколайович), дата рождения - 15 декабря 1979 г., место рождения - с. Опрышки, Глобинский район, Полтавская область, СССР

118. Караманиц Федор Иванович (Караманиць Федір Іванович), дата рождения - 18 апреля 1949 г., место рождения - с. Стыла, Старобешевский район, Донецкая область, СССР

119. Карась Евгений Валерьевич (Карась Євген Валерiйович), дата рождения - 11 июня 1964 г., место рождения - г. Киев, СССР

120. Карачун Виктор Иванович (Карачун Віктор Іванович), дата рождения - 1 января 1970 г., место рождения - с. Липняжка, Добровеличковский район, Кировоградская область, СССР

121. Касминин Александр Владимирович (Касмінін Олександр Володимирович), дата рождения - 10 января 1966 г., место рождения - с. Кумы, Карловский район, Полтавская область, СССР

122. Кириленко Вячеслав Анатольевич (Кириленко В'ячеслав Анатолійович), дата рождения - 7 июня 1968 г., место рождения - пгт Полесское, Киевская область, СССР

123. Кирилюк Олег Васильевич (Кiрiлюк Олег Васiльович), дата рождения - 13 октября 1967 г., место рождения - с. Заречье, Ружинский район, Житомирская область, СССР

124. Кириченко Алексей Николаевич (Кириченко Олексiй Миколайович), дата рождения - 16 марта 1975 г., место рождения - г. Киев, СССР

125. Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна (Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна), дата рождения - 5 июля 1972 г., место рождения - г. Киев, СССР

126. Князев Сергей Николаевич (Князєв Сергій Миколайович), дата рождения - 18 октября 1971 г., место рождения - пгт Мстера, Вязниковский район, Владимирская область, СССР

127. Князевич Руслан Петрович (Князевич Руслан Петрович), дата рождения - 28 июня 1974 г., место рождения - г. Ивано-Франковск, СССР

128. Коболев Андрей Владимирович (Коболєв Андрій Володимирович), дата рождения - 16 августа 1978 г., место рождения - г. Киев, СССР

129. Коваль Михаил Владимирович (Коваль Михайло Володимирович), дата рождения - 26 февраля 1956 г., место рождения - г. Изяслав, СССР

130. Ковальчук Виталий Анатольевич (Ковальчук Віталій Анатолійович), дата рождения - 23 мая 1969 г., место рождения - с. Буча, Киево-Святошинский район, Киевская область, СССР

131. Колесник Виктор Павлович (Колесник Віктор Павлович), дата рождения - 19 июля 1960 г., место рождения - с. Подвысокое, Боровский район, Харьковская область, СССР

132. Колесников Дмитрий Дмитриевич (Колеснiков Дмитро Дмитрович), дата рождения - 15 октября 1968 г., место рождения - г. Харьков, СССР

133. Кондратюк Валерий Витальевич (Кондратюк Валерій Віталійович), дата рождения - 1 января 1970 г., место рождения - Кировоградская область, СССР

134. Кондратюк Елена Константиновна (Кондратюк Олена Костянтинівна), дата рождения - 17 ноября 1970 г., место рождения - г. Львов, СССР

135. Кононенко Виктор Ионасович (Кононенко Віктор Іонасович), дата рождения - 30 мая 1974 г., место рождения - с. Оситняжко, Новомиргородский район, Кировоградская область, СССР

136. Корбан Геннадий Олегович (Корбан Геннадій Олегович), дата рождения - 24 мая 1970 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

137. Коротков Андрей Николаевич (Коротков Андрiй Миколайович), дата рождения - 19 сентября 1965 г., место рождения - РСФСР, СССР

138. Корчинская Оксана Анатольевна (Корчинська Оксана Анатолiiвна), дата рождения - 17 ноября 1970 г., место рождения - г. Житомир, СССР

139. Корчинский Дмитрий Александрович (Корчинський Дмитро Олександрович), дата рождения - 22 января 1964 г., место рождения - г. Киев, СССР

140. Костельман Владимир Михайлович (Костельман Володимир Михайлович), дата рождения - 11 ноября 1972 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

141. Косюк Юрий Анатольевич (Косюк Юрій Анатолійович), дата рождения - 27 мая 1968 г., место рождения - пгт Катеринополь, Черкасская область, СССР

142. Котвицкий Игорь Александрович (Котвіцький Ігор Олександрович), дата рождения - 24 января 1970 г., место рождения - г. Харьков, СССР

143. Коханивский Николай Николаевич (Коханівський Микола Миколайович), дата рождения - 25 мая 1971 г., место рождения - пгт Приазовское, Приазовский район, Запорожская область, СССР

144. Кошелѐва Алена Владимировна (Кошелєва Альона Володимирівна), дата рождения - 14 июля 1990 г., место рождения - г. Харьков, СССР

145. Кривенко Виктор Васильевич (Кривенко Віктор Васильович), дата рождения - 6 августа 1955 г., место рождения - с. Мотыжин, Макаровский район, Киевская область, СССР

146. Кривенко Виктор Николаевич (Кривенко Віктор Миколайович), дата рождения - 9 января 1982 г., место рождения - г. Днепродзержинск, Днепропетровская область, СССР

147. Крикушенко Александр Георгиевич (Крикушенко Олександр Георгійович), дата рождения - 9 июня 1960 г., место рождения - г. Таганрог, СССР

148. Крицкая Таисия Николаевна (Крицька Таiсiя Миколаiвна), дата рождения - 6 июня 1949 г., место рождения - г. Киев, СССР

149. Крылов Владимир Владимирович (Крилов Володимир Володимирович), дата рождения - 7 октября 1957 г., место рождения - Азербайджанская ССР, СССР

150. Кужель Александра Владимировна (Кужель Олександра Володимирівна), дата рождения - 4 июля 1953 г., место рождения - г. Константиновка, Донецкая область, СССР

151. Кузив Роман Михайлович (Кузiв Роман Михайлович), дата рождения - 6 апреля 1955 г., место рождения - г. Бучач, Тернопольская область, СССР

152. Кулеба Николай Николаевич (Кулеба Микола Миколайович), дата рождения - 23 марта 1972 г., место рождения - г. Киев, СССР

153. Куличенко Иван Иванович (Куліченко Іван Іванович), дата рождения - 7 июля 1955 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

154. Куницын Сергей Владимирович (Куніцин Сергій Володимирович), дата рождения - 27 июня 1960 г., место рождения - г. Бекдаш, Туркменская ССР, СССР

155. Куприенко Олег Васильевич (Купрієнко Олег Васильович), дата рождения - 18 августа 1964 г., место рождения - с. Смяч, Сновский район, Черниговская область, СССР

156. Куприй Виталий Николаевич (Купрій Віталій Миколайович), дата рождения - 20 августа 1973 г., место рождения - г. Днепродзержинск, Днепропетровская область, СССР

157. Куркчи Юсуф Ибрагимович (Куркчі Юсуф Ібрагімович), дата рождения - 2 января 1972 г., место рождения - г. Бешарык, Узбекская ССР, СССР

158. Кутовой Тарас Викторович (Кутовий Тарас Вікторович), дата рождения - 25 февраля 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР

159. Лазакович Игорь Васильевич (Лазакович Iгор Васильович), дата рождения - 18 августа 1961 г., место рождения - г. Лисичанск, Луганская область, СССР

160. Лапин Игорь Александрович (Лапін Ігор Олександрович), дата рождения - 28 мая 1969 г., место рождения - пгт Иваничи, Волынская область, СССР

161. Левус Андрей Марьянович (Левус Андрій Мар'янович), дата рождения - 9 августа 1979 г., место рождения - г. Стрый, Львовская область, СССР

162. Левченко Юрий Владимирович (Левченко Юрій Володимирович), дата рождения - 1 октября 1984 г., место рождения - г. Винница, СССР

163. Лемак Василий Васильевич (Лемак Василь Васильович), дата рождения - 15 февраля 1970 г., место рождения - г. Киев, СССР

164. Ленский Алексей Алексеевич (Ленський Олексiй Олексiйович), дата рождения - 25 февраля 1975 г., место рождения - г. Киев, СССР

165. Лещенко Сергей Анатольевич (Лещенко Сергій Анатолійович), дата рождения - 30 августа 1980 г., место рождения - г. Киев, СССР

166. Линько Дмитрий Владимирович (Лінько Дмитро Володимирович), дата рождения - 14 июля 1987 г., место рождения - г. Кировоград, СССР

167. Литвинов Александр Николаевич (Литвинов Олександр Миколайович), дата рождения - 2 апреля 1965 г., место рождения - г. Углегорск, Донецкая область, СССР

168. Лозовой Андрей Сергеевич (Лозовий Андрій Сергійович), дата рождения - 3 июня 1989 г., место рождения - г. Ровно, СССР

169. Локотко Владимир Владимирович (Локотко Володимир Володимирович), дата рождения - 21 ноября 1976 г., место рождения - г. Усть-Каменогорск, СССР

170. Лунев Игорь Васильевич (Луньов Iгор Васильович), дата рождения - 25 апреля 1962 г., место рождения - г. Семипалатинск, СССР

171. Луценко Юрий Витальевич (Луценко Юрій Віталійович), дата рождения - 14 декабря 1964 г., место рождения - г. Ровно, СССР

172. Ляшко Олег Валерьевич (Ляшко Олег Валерійович), дата рождения - 3 декабря 1972 г., место рождения - г. Чернигов, СССР

173. Магера Андрей Иосифович (Магера Андрій Йосипович), дата рождения - 22 января 1974 г., место рождения - г. Сокаль, Львовская область, СССР

174. Максимчук Анатолий Александрович (Максимчук Анатолій Олександрович), дата рождения - 14 января 1980 г., место рождения - г. Белая Церковь, Киевская область, СССР

175. Маликов Виталий Владимирович (Маліков Віталій Володимирович), дата рождения - 28 марта 1962 г., место рождения - г. Харьков, СССР

176. Малинская Елена Александровна (Малинська Олена Олександрiвна), дата рождения - 8 октября 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР

177. Мамедов Гюндуз Айдинович (Мамедов Гюндуз Айдинович), дата рождения - 26 октября 1974 г., место рождения - г. Кировабад, СССР

178. Мамчур Юлий Валерьевич (Мамчур Юлій Валерійович), дата рождения - 15 августа 1971 г., место рождения - г. Умань, Черкасская область, СССР

179. Мартынов Алексей Георгиевич (Мартинов Олексій Георгійович), дата рождения - 6 июня 1966 г., место рождения - г. Людиново, Калужская область, СССР

180. Матиос Анатолий Васильевич (Матіос Анатолій Васильович), дата рождения - 13 февраля 1969 г., место рождения - с. Ростоки, Путильский район, Черновицкая область, СССР

181. Мацола Роман Николаевич (Мацола Роман Миколайович), дата рождения - 11 августа 1974 г., место рождения - с. Грушево, Тячивский район, Закарпатская область, СССР

182. Мельник Николай Иванович (Мельник Микола Іванович), дата рождения - 14 июля 1962 г., место рождения - с. Михайловка, Коростенский район, Житомирская область, СССР

183. Мельничук Иван Иванович (Мельничук Іван Іванович), дата рождения - 8 февраля 1969 г., место рождения - г. Коломыя, Ивано-Франковская область, СССР

184. Мельничук Сергей Петрович (Мельничук Сергій Петрович), дата рождения - 26 января 1972 г., место рождения - г. Винница, СССР

185. Мелюхов Владимир Анатольевич (Мелюхов Володимир Анатолiйович), дата рождения - 17 декабря 1978 г., место рождения - Венгрия

186. Мирошниченко Юрий Романович (Мірошнiченко Юрій Романович), дата рождения - 3 февраля 1970 г., место рождения - пос. Лисино-Корпус, Тосненский район, Ленинградская область, СССР

187. Митченко Татьяна Евгеньевна (Мiтченко Тетяна Евгенiвна), дата рождения - 25 декабря 1951 г., место рождения - г. Киев, СССР

188. Михайлов Валерий Александрович (Михайлов Валерiй Олександрович), дата рождения - 17 сентября 1969 г., место рождения - г. Киев, СССР

189. Мойсик Владимир Романович (Мойсик Володимир Романович), дата рождения - 18 августа 1957 г., место рождения - с. Стецева, Снятынский район, Ивано-Франковская область, СССР

190. Мосийчук Игорь Владимирович (Мосійчук Ігор Володимирович), дата рождения - 5 мая 1972 г., место рождения - г. Лубны, Полтавская область, СССР

191. Москаленко Ярослав Николаевич (Москаленко Ярослав Миколайович), дата рождения - 28 апреля 1975 г., место рождения - с. Лютеж, Вышгородский район, Киевская область, СССР

192. Муженко Виктор Николаевич (Муженко Віктор Миколайович), дата рождения - 10 октября 1961 г., место рождения - с. Выступовичи, Овручский район, Житомирская область, СССР

193. Мусий Олег Степанович (Мусій Олег Степанович), дата рождения - 12 мая 1965 г., место рождения - с. Переспа, Сокальский район, Львовская область, СССР

194. Найем Мустафа (Найєм Мустафа), дата рождения - 28 июня 1981 г., место рождения - г. Кабул, Афганистан

195. Никитенко Алексей Николаевич (Нiкiтенко Олексiй Миколайович), дата рождения - 28 октября 1974 г., место рождения - Донецкая область, СССР

196. Ницой Лариса Николаевна (Ніцой Лариса Миколаївна), дата рождения - 17 марта 1969 г., место рождения - пгт Капитановка, Новомиргородский район, Кировоградская область, СССР

197. Нищук Евгений Николаевич (Нищук Євген Миколайович), дата рождения - 29 декабря 1972 г., место рождения - г. Ивано-Франковск, СССР

198. Омелян Владимир Владимирович (Омелян Володимир Володимирович), дата рождения - 30 января 1979 г., место рождения - г. Львов, СССР

199. Онищенко Юрий Владимирович (Оніщенко Юрій Володимирович), дата рождения - 17 января 1972 г., место рождения - пгт Линовица, Прилукский район, Черниговская область, СССР

200. Онуфрик Богдан Семенович (Онуфрик Богдан Семенович), дата рождения - 15 апреля 1958 г., место рождения - Ивано-Франковская область, СССР

201. Осипов Евгений Валерьевич (Осипов Євген Валерiйович), дата рождения - 14 мая 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР

202. Павелко Андрей Васильевич (Павелко Андрій Васильович), дата рождения - 7 октября 1975 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

203. Павленко Ростислав Николаевич (Павленко Ростислав Миколайович), дата рождения - 19 августа 1976 г., место рождения - г. Севастополь, СССР

204. Павловский Игорь Валентинович (Павловський Ігор Валентинович), дата рождения - 20 октября 1964 г., место рождения - г. Первомайск, Николаевская область, СССР

205. Палатный Артур Леонидович (Палатний Артур Леонідович), дата рождения - 15 июля 1973 г., место рождения - г. Киев, СССР

206. Парасюк Владимир Зиновьевич (Парасюк Володимир Зіновійович), дата рождения - 9 июля 1987 г., место рождения - с. Майдан, Жолковский район, Львовская область, СССР

207. Парубий Андрей Владимирович (Парубій Андрій Володимирович), дата рождения - 31 января 1971 г., место рождения - г. Червоноград, СССР

208. Парубочий Сергей Иванович (Парубочий Сергiй Iванович), дата рождения - 29 апреля 1979 г., место рождения - г. Прилуки, Черниговская область, СССР

209. Пастух Тарас Тимофеевич (Пастух Тарас Тимофійович), дата рождения - 20 марта 1978 г., место рождения - г. Тернополь, СССР

210. Пашинский Сергей Владимирович (Пашинський Сергій Володимирович), дата рождения - 14 октября 1966 г., место рождения - с. Зорное, Березновский район, Ровненская область, СССР

211. Педченко Сергей Анатольевич (Педченко Сергiй Анатолiйович), дата рождения - 12 апреля 1974 г., место рождения - г. Горловка, Донецкая область, СССР

212. Перерва Валерий Игоревич (Перерва Валерiй Iгорович), дата рождения - 19 августа 1963 г., место рождения - РСФСР, СССР

213. Пертин Алексей Владимирович (Пертін Олексій Володимирович), дата рождения - 4 мая 1972 г., место рождения - г. Череповец, СССР

214. Перцев Сергей Александрович (Перцев Сергiй Олександрович), дата рождения - 3 мая 1979 г., место рождения - Польша

215. Петренко Анатолий Григорьевич (Петренко Анатолій Григорович), дата рождения - 22 января 1969 г., место рождения - г. Карловка, Полтавская область, СССР

216. Петренко Олег Николаевич (Петренко Олег Миколайович), дата рождения - 17 сентября 1973 г., место рождения - г. Черкассы, СССР

217. Петров Алексей Геннадьевич (Петров Олексiй Геннадiйович), дата рождения - 29 мая 1976 г., место рождения - РСФСР, СССР

218. Петухов Сергей Игоревич (Пєтухов Сергій Ігорович), дата рождения - 27 октября 1984 г., место рождения - г. Донецк, СССР

219. Пинчук Виктор Михайлович (Пінчук Віктор Михайлович), дата рождения - 14 февраля 1960 г., место рождения - г. Киев, СССР

220. Подоляк Ирина Игоревна (Подоляк Ірина Ігорівна), дата рождения - 2 мая 1967 г., место рождения - г. Золочев, Львовская область, СССР

221. Полторак Степан Тимофеевич (Полторак Степан Тимофійович), дата рождения - 11 февраля 1965 г., место рождения - с. Веселая Долина, Тарутинский район, Одесская область, СССР

222. Попов Игорь Владимирович (Попов Ігор Володимирович), дата рождения - 18 апреля 1972 г., место рождения - с. Мизяковские Хутора, Винницкий район, Винницкая область, СССР

223. Попов Олег Николаевич (Попов Олег Миколайович), дата рождения - 14 ноября 1969 г., место рождения - г. Первомайск, Днепропетровская область, СССР

224. Порошенко Алексей Петрович (Порошенко Олексій Петрович), дата рождения - 6 марта 1985 г., место рождения - г. Киев, СССР

225. Портников Виталий Эдуардович (Портников Віталій Едуардович), дата рождения - 14 мая 1967 г., место рождения - г. Киев, СССР

226. Разумный Андрей Георгиевич (Розумный Андрiй Георгiйович), дата рождения - 29 апреля 1973 г., место рождения - г. Киев, СССР

227. Райнин Игорь Львович (Райнін Ігор Львович), дата рождения - 6 августа 1973 г., место рождения - г. Харьков, СССР

228. Редер Анатолий Семенович (Редер Анатолiй Семенович), дата рождения - 18 декабря 1961 г., место рождения - г. Одесса, СССР

229. Ренский Сергей Александрович (Ренський Сергiй Олександрович), дата рождения - 1 сентября 1970 г., место рождения - г. Умань, Черкасская область, СССР

230. Ризаненко Павел Александрович (Різаненко Павло Олександрович), дата рождения - 12 июля 1975 г., место рождения - с. Красиловка, Броварский район, Киевская область, СССР

231. Рожкевич Олег Геннадьевич (Рожкевич Олег Геннадiйович), дата рождения - 17 июля 1967 г., место рождения - г. Уфа, СССР

232. Розенблат Борислав Соломонович (Розенблат Борислав Соломонович), дата рождения - 25 мая 1969 г., место рождения - г. Киев, СССР

233. Роскина Диана Геннадьевна (Роскiна Дiана Геннадiївна), дата рождения - 28 сентября 1974 г., место рождения - г. Киев, СССР

234. Рубчевский Валерий Николаевич (Рубчевськiй Валерiй Миколайович), дата рождения - 24 декабря 1952 г., место рождения - РСФСР, СССР

235. Рудьковский Николай Николаевич (Рудьковський Микола Миколайович), дата рождения - 18 декабря 1967 г., место рождения - с. Старый Быков, Бобровицкий район, Черниговская область, СССР

236. Ружицкий Александр Леонидович (Ружицький Олександр Леонiдович), дата рождения - 19 июня 1966 г., место рождения - Молдавская ССР, СССР

237. Руснак Иван Степанович (Руснак Іван Степанович), дата рождения - 29 января 1952 г., место рождения - с. Деловое, Раховский район, Закарпатская область, СССР

238. Рыбалка Сергей Викторович (Рибалка Сергій Вікторович), дата рождения - 22 июля 1978 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

239. Рыженков Юрий Александрович (Риженков Юрій Олександрович), дата рождения - 8 августа 1976 г., место рождения - г. Донецк, СССР

240. Сас Сергей Владимирович (Сас Сергій Володимирович), дата рождения - 7 августа 1957 г., место рождения - с. Ермолаево, Даурский район, Красноярский край, СССР

241. Свириденко Вадим Васильевич (Свiрiденко Вадим Васильович), дата рождения - 17 апреля 1973 г., место рождения - г. Киев, СССР

242. Севрюков Владислав Владимирович (Севрюков Владислав Володимирович), дата рождения - 13 мая 1975 г., место рождения - г. Черновцы, СССР

243. Семенченко Семен Игоревич (Семенченко Семен Ігорович), дата рождения - 6 июня 1974 г., место рождения - г. Севастополь, СССР

244. Семерак Остап Михайлович (Семерак Остап Михайлович), дата рождения - 27 июня 1972 г., место рождения - г. Львов, СССР

245. Семочко Сергей Алексеевич (Семочко Сергій Олексійович), дата рождения - 1 ноября 1972 г., место рождения - г. Ялта, СССР

246. Сенченко Андрей Виленович (Сенченко Андрій Віленович), дата рождения - 1 ноября 1959 г., место рождения - г. Симферополь, СССР

247. Сидоров Сергей Леонидович (Сидоров Сергій Леонідович), дата рождения - 12 февраля 1963 г., место рождения - г. Днепродзержинск, Днепропетровская область, СССР

248. Силантьев Денис Олегович (Силантьєв Денис Олегович), дата рождения - 3 октября 1976 г., место рождения - г. Запорожье, СССР

249. Скляров Виталий Леонидович (Скляров Вiталiй Леонiдович), дата рождения - 21 августа 1970 г., место рождения - г. Ясиноватая, Донецкая область, СССР

250. Скуратовский Сергей Иванович (Скуратовський Сергiй Iванович), дата рождения - 4 февраля 1971 г., место рождения - Молдавская ССР, СССР

251. Слиденко Игорь Дмитриевич (Сліденко Ігор Дмитрович), дата рождения - 14 июня 1973 г., место рождения - с. Севериновка, Тростянецкий район, Винницкая область, СССР

252. Соболев Егор Викторович (Соболєв Єгор Вікторович), дата рождения - 26 февраля 1977 г., место рождения - г. Краснодар, СССР

253. Соболев Сергей Владиславович (Соболєв Сергій Владиславович), дата рождения - 5 сентября 1961 г., место рождения - г. Запорожье, СССР

254. Сотников Олег Витальевич (Сотников Олег Віталійович), дата рождения - 1971 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

255. Спиваковский Александр Владимирович (Співаковський Олександр Володимирович), дата рождения - 28 марта 1957 г., место рождения - г. Херсон, СССР

256. Стемпицкий Андрей Любомирович (Стемпіцький Андрій Любомирович), дата рождения - 4 декабря 1974 г., место рождения - г. Борислав, Львовская область, СССР

257. Стець Юрий Ярославович (Стець Юрій Ярославович), дата рождения - 29 декабря 1975 г., место рождения - г. Чортков, Тернопольская область, СССР

258. Супрун Ульяна (Супрун Уляна), дата рождения - 30 января 1963 г., место рождения - г. Детройт, США

259. Сушкевич Валерий Михайлович (Сушкевич Валерій Михайлович), дата рождения - 14 июня 1954 г., место рождения - г. Тараща, Киевская область, СССР

260. Сыроед Оксана Ивановна (Сироїд Оксана Іванівна), дата рождения - 2 мая 1976 г., место рождения - с. Городище, Сокальский район, Львовская область, СССР

261. Сюмар Виктория Петровна (Сюмар Вікторія Петрівна), дата рождения - 23 октября 1977 г., место рождения - г. Никополь, СССР

262. Тарас Геннадий Васильевич (Тарас Геннадiй Васильович), дата рождения - 17 февраля 1964 г., место рождения - г. Винница, СССР

263. Тарасенко Андрей Иванович (Тарасенко Андрій Іванович), дата рождения - 17 ноября 1982 г., место рождения - г. Ингулец, Днепропетровская область, СССР

264. Тарасюк Борис Иванович (Тарасюк Борис Іванович), дата рождения - 1 января 1949 г., место рождения - пгт Дзержинск, Житомирская область, СССР

265. Телявский Владимир Иванович (Телявскiй Володимир Iванович), дата рождения - 5 мая 1974 г., место рождения - г. Светловодск, Кировоградская область, СССР

266. Тетерук Андрей Анатольевич (Тетерук Андрій Анатолійович), дата рождения - 15 мая 1973 г., место рождения - г. Винница, СССР

267. Тимиш Григорий Иванович (Тіміш Григорій Іванович), дата рождения - 11 декабря 1970 г., место рождения - с. Купка, Глыбокский район, Черновицкая область, СССР

268. Тимошенко Юлия Владимировна (Тимошенко Юлiя Володимирiвна), дата рождения - 27 ноября 1960 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

269. Тимошенко Юрий Владимирович (Тимошенко Юрій Володимирович), дата рождения - 3 апреля 1961 г., место рождения - с. Дивное, Ставропольский край, СССР

270. Ткаченко Александр Владиславович (Ткаченко Олександр Владиславович), дата рождения - 22 января 1966 г., место рождения - г. Киев, СССР

271. Третьяков Александр Юрьевич (Третьяков Олександр Юрійович), дата рождения - 20 марта 1970 г., место рождения - г. Киев, СССР

272. Труба Роман Михайлович (Труба Роман Михайлович), дата рождения - 6 ноября 1974 г., место рождения - г. Львов, СССР

273. Трутаев Игорь Викторович (Трутаев Iгор Вiкторович), дата рождения - 28 марта 1958 г., место рождения - г. Харьков, СССР

274. Тука Георгий Борисович (Тука Георгій Борисович), дата рождения - 24 ноября 1963 г., место рождения - г. Киев, СССР

275. Тупицкий Александр Николаевич (Тупицький Олександр Миколайович), дата рождения - 28 января 1963 г., место рождения - с. Белозерье, Черкасский район, Черкасская область, СССР

276. Турчинов Александр Валентинович (Турчинов Олександр Валентинович), дата рождения - 31 марта 1964 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

277. Тымчук Дмитрий Борисович (Тимчук Дмитро Борисович), дата рождения - 27 июня 1972 г., место рождения - г. Чита, СССР

278. Тютюнников Александр Петрович (Тютюнникiв Олександр Петрович), дата рождения - 23 апреля 1951 г., место рождения - РСФСР, СССР

279. Тягнибок Олег Ярославович (Тягнибок Олег Ярославович), дата рождения - 7 ноября 1968 г., место рождения - г. Львов, СССР

280. Фарион Ирина Дмитриевна (Фаріон Ірина Дмитрівна), дата рождения - 29 апреля 1964 г., место рождения - г. Львов, СССР

281. Федорчук Владимир Ярославович (Федорчук Володимир Ярославович), дата рождения - 23 мая 1973 г., место рождения - г. Долина, Ивано-Франковская область, СССР

282. Филатов Алексей Валерьевич (Філатов Олексій Валерійович), дата рождения - 25 ноября 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР

283. Филатов Борис Альбертович (Філатов Борис Альбертович), дата рождения - 7 марта 1972 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

284. Фридман Юрий Анатольевич (Фрiдман Юрiй Анатолiйович), дата рождения - 8 декабря 1957 г., место рождения - г. Севастополь, СССР

285. Фриз Ирина Васильевна (Фріз Ірина Василівна), дата рождения - 25 сентября 1974 г., место рождения - г. Евпатория, СССР

286. Фукс Павел Яковлевич (Фукс Павло Якович), дата рождения - 27 октября 1971 г., место рождения - г. Харьков, СССР

287. Фурсин Иван Геннадьевич (Фурсін Іван Геннадійович), дата рождения - 16 сентября 1971 г., место рождения - г. Киев, СССР

288. Цеголко Святослав Петрович (Цеголко Святослав Петрович), дата рождения - 30 апреля 1979 г., место рождения - с. Бурштын, Ивано-Франковская область, СССР

289. Чалый Валерий Алексеевич (Чалий Валерій Олексійович), дата рождения - 1 июля 1970 г., место рождения - г. Винница, СССР

290. Чебанов Валентин Анатольевич (Чебанов Валентин Анатолiйович), дата рождения - 29 ноября 1974 г., место рождения - г. Харьков, СССР

291. Червакова Ольга Валерьевна (Червакова Ольга Валерiївна), дата рождения - 6 апреля 1975 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

292. Черненко Сергей Павлович (Черненко Сергій Павлович), дата рождения - 1973 год, место рождения - г. Донецк, СССР

293. Черновецкий Леонид Михайлович (Черновецький Леонід Михайлович), дата рождения - 25 декабря 1951 г., место рождения - г. Харьков, СССР

294. Черновецкий Степан Михайлович (Черновецький Степан Михайлович), дата рождения - 28 октября 1978 г., место рождения - г. Харьков, СССР

295. Черновол Татьяна Николаевна (Чорновол Тетяна Миколаївна), дата рождения - 4 июня 1979 г., место рождения - г. Киев, СССР

296. Черныш Вадим Олегович (Черниш Вадим Олегович), дата рождения - 16 октября 1971 г., место рождения - пос. Казанка, Николаевская область, СССР

297. Черняев Святослав Владимирович (Черняєв Святослав Володимирович), дата рождения - 16 сентября 1969 г., место рождения - г. Харьков, СССР

298. Черняк Роман Евгеньевич (Черняк Роман Євгенович), дата рождения - 24 августа 1963 г., место рождения - с. Луговое, Бродовский район, Львовская область, СССР

299. Чигирь Роман Леонидович (Чигир Роман Леонідович), дата рождения - 1972 год, место рождения - г. Днепропетровск, СССР

300. Чижмарь Юрий Васильевич (Чижмарь Юрій Васильович), дата рождения - 27 октября 1974 г., место рождения - г. Ужгород, СССР

301. Чубаров Рефат Абдурахманович (Чубаров Рефат Абдурахманович), дата рождения - 22 сентября 1957 г., место рождения - г. Самарканд, СССР

302. Чумак Виктор Васильевич (Чумак Віктор Васильович), дата рождения - 5 июня 1958 г., место рождения - г. Хмельницкий, СССР

303. Шаповал Виктория Валентиновна (Шаповал Вікторія Валентинівна), дата рождения - 25 апреля 1973 г., место рождения - с. Макеевка, Смелянский район, Черкасская область, СССР

304. Шаповалов Валерий Афанасьевич (Шаповалов Валерiй Опанасович), дата рождения - 17 октября 1947 г., место рождения - г. Донецк, СССР

305. Шаптала Наталья Константиновна (Шаптала Наталя Костянтинівна), дата рождения - 18 апреля 1959 г., место рождения - г. Донецк, СССР

306. Шверк Григорий Аронович (Шверк Григорій Аронович), дата рождения - 20 июля 1957 г., место рождения - г. Северодонецк, Луганская область, СССР

307. Шевченко Виктор Леонидович (Шевченко Віктор Леонідович), дата рождения - 4 декабря 1980 г., место рождения - г. Коломыя, Ивано-Франковская область, СССР

308. Шевчук Олег Николаевич (Шевчук Олег Миколайович), дата рождения - 3 августа 1969 г., место рождения - г. Одесса, СССР

309. Шевчук Станислав Владимирович (Шевчук Станіслав Володимирович), дата рождения - 11 июня 1969 г., место рождения - г. Харьков, СССР

310. Шимкив Дмитрий Анатольевич (Шимків Дмитро Анатолійович), дата рождения - 28 сентября 1975 г., место рождения - г. Львов, СССР

311. Шухевич Юрий-Богдан Романович (Шухевич Юрій-Богдан Романович), дата рождения - 28 марта 1933 г., место рождения - с. Оглядов, Оглядов, Радеховский район, Львовская область, СССР

312. Южанина Нина Петровна (Южанiна Нiна Петрiвна), дата рождения - 11 января 1965 г., место рождения - с. Сгурьевка, Киевская область, СССР

313. Юзькова Татьяна Леонидовна (Юзькова Тетяна Леонідівна), дата рождения - 1 сентября 1963 г., место рождения - г. Черкассы, СССР

314. Юринец Оксана Васильевна (Юринець Оксана Василівна), дата рождения - 27 февраля 1978 г., место рождения - с. Коты, Яворовский район, Львовская область, СССР

315. Юров Валерий Анатольевич (Юров Валерiй Анатолiйович), дата рождения - 7 июня 1961 г., место рождения - г. Запорожье, СССР

316. Юрушев Леонид Леонидович (Юрушев Леонід Леонідович), дата рождения - 16 февраля 1946 г., место рождения - г. Сталино, СССР

317. Юрчишин Петр Васильевич (Юрчишин Петро Васильович), дата рождения - 13 июля 1958 г., место рождения - г. Антрацит, Луганская область, СССР

318. Янковский Николай Андреевич (Янковський Микола Андрійович), дата рождения - 12 августа 1944 г., место рождения - с. Покотилово, Новоархангельский район, Кировоградская область, СССР

319. Ярмак Дмитрий Борисович (Ярмак Дмитро Борисович), дата рождения - 30 сентября 1975 г., место рождения - г. Прилуки, Черниговская область, СССР

320. Ярославский Александр Владиленович (Ярославський Олександр Владиленович), дата рождения - 5 декабря 1959 г., место рождения - г. Жданов, СССР

321. Ярош Дмитрий Анатольевич (Ярош Дмитро Анатолійович), дата рождения - 30 сентября 1971 г., место рождения - г. Днепродзержинск, Днепропетровская область, СССР

322. Яценюк Арсений Петрович (Яценюк Арсеній Петрович), дата рождения - 22 мая 1974 г., место рождения - г. Черновцы, СССР

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300

ПЕРЕЧЕНЬ



юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры

1. Частное акционерное общество "АвтоКрАЗ" (приватне акцiонерне товариство "АвтоКрАЗ"), Украина, Полтавская область, г. Кременчуг, ул. Киевская, д. 62, ЕДРПОУ 05808735

2. Общество с ограниченной ответственностью "Агропром-технологии" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агропром-технологiї"), Украина, г. Киев, ул. Гната Юры, д. 9, ЕДРПОУ 34482848

3. Публичное акционерное общество "Азот" (публiчне акцiонерне товариство "Азот"), Украина, г. Черкассы, ул. Героев Холодного Яра, д. 72, ЕДРПОУ 00203826

4. Частное акционерное общество "Акционерная страховая компания "ИНГО Украина" (приватне акцiонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "IНГО Україна"), Украина, г. Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, д. 33, ЕДРПОУ 16285602

5. Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал групп" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Арсенал групп"), Украина, г. Днепр, ул. Александра Оцупа, д. 5, ЕДРПОУ 32350215

6. Общество с ограниченной ответственностью "БАДМ" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БАДМ"), Украина, г. Днепр, ул. Паникахи, д. 2, ЕДРПОУ 31816235

7. Публичное акционерное общество "Банк Кредит Днипро" (публiчне акцiонерне товариство "Банк Кредит Днiпро"), г. Киев, ул. Мечникова, д. 3, ЕДРПОУ 14352406

8. Общество с ограниченной ответственностью "Валки-Ильменит" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Валки-Iльменіт"), Украина, Житомирская область, Хорошевский район, г. Иршанск, ул. Шевченко, д. 1А, ЕДРПОУ 31280048

9. Общество с ограниченной ответственностью "Внешнеторговая фирма КРАЗ" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Зовнішньоторговельна фірма КРАЗ"), Украина, Полтавская область, г. Кременчуг, проезд Ярославский, д. 2, ЕДРПОУ 40646429

10. Филиал "Вольногорский горно-обогатительный комбинат" публичного акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" (фiлiя "Вільногірський гірничо-збагачувальний комбінат" публiчного акцiонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"), Украина, Днепропетровская область, г.

Вольногорск, ул. Степова, д. 1, ЕДРПОУ 39389830

11. Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"), Украина, Днепропетровская область, г. Желтые Воды, ул. Горького, д. 2, ЕДРПОУ 14309787

12. Концерн "Гео Альянс" (концерн "Гео Альянс"), Украина, г. Киев, ул. Кловский Спуск, д. 7А, ЕДРПОУ 33996183

13. Общество с ограниченной ответственностью "Гликохим" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Глікохім"), Украина, г. Винница, шоссе Хмельницкое, д. 122, офис 301, ЕДРПОУ 37691047

14. Публичное акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (публiчне акцiонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорацiя України"), Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, д. 1, ЕДРПОУ 37243279

15. Общество с ограниченной ответственностью "Девелопмент констракшн холдинг" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Девелопмент констракшн холдінг"), Украина, г. Киев, ул. Верхний Вал, д. 68, ЕДРПОУ 34481556

16. Публичное акционерное общество "Днипроазот" (публiчне акцiонерне товариство "Днiпроазот"), Украина, Днепропетровская область, г. Каменское, ул. Горобца, д. 1, ЕДРПОУ 05761620

17. Общество с ограниченной ответственностью "Евро Полимер Компаунд" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Євро Полiмер Компаунд"), Украина, г. Киев, ул. Воздвиженская, д. 10А, ЕДРПОУ 34048569

18. Общество с ограниченной ответственностью "Европет" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Європет"), Украина, г. Львов, ул. Гайдучка, д. 5, ЕДРПОУ 35621224

19. Общество с ограниченной ответственностью "Завод ДК Орисил" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Завод ДК Орісіл"), Украина, Ивано-Франковская область, г. Калуш, ул. Заводская, д. 12, ЕДРПОУ 37130116

20. Публичное акционерное общество "Запорожкокс" (публiчне акцiонерне товариство "Запорожкокс"), Украина, г. Запорожье, ул. Диагональная, д. 4, ЕДРПОУ 00191224

21. Частное акционерное общество "Зернопродукт МХП" (приватне акцiонерне товариство "Зернопродукт МХП"), Украина, Киевская область, г. Мироновка, ул. Элеваторная, д. 1, ЕДРПОУ 32547211

22. Филиал "Иршанский горно-обогатительный комбинат" публичного акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" (фiлiя "Iршанський гірничо-збагачувальний комбінат" публiчного акцiонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"), Украина, Житомирская область, г. Иршанск, ул. Шевченко, д. 1, ЕДРПОУ 00194725

23. Государственное предприятие "Калушский опытно - экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной академии наук Украины" (державне підприємство "Калуський дослiдно-експериментальний завод Iнституту хiмiї поверхнi Нацiональної Академiї Наук України"), Украина, Ивано Франковская область, г. Калуш, д. А-8, ЕДРПОУ 05540209

24. Общество с ограниченной ответственностью "Карат" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Карат"), Украина, г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, д. 20, ЕДРПОУ 21328928

25. Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс Агромарс" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комплекс Агромарс"), Украина, Киевская область, Вышгородский район, с. Гавриловка, ЕДРПОУ 3016075

26. Публичное акционерное общество "Концерн Галнафтогаз" (публiчне акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"), Украина, г. Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, д. 15-17/18, ЕДРПОУ 31729918

27. Запорожское государственное предприятие "Кремнийполимер" (запорізьке державне підприємство "Кремнійполімер"), Украина, Запорожская область, г. Запорожье, ул. Тепличная, д. 7, ЕДРПОУ 00203625

28. Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" (публiчне акцiонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат"), Украина, Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. Симбирцева, д. 1, ЕДРПОУ 00191307

29. Публичное акционерное общество "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (публiчне акцiонерне товариство "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат"), Украина, Днепропетровская область, г. Марганец, ул. Единства, д. 62, ЕДРПОУ 00190911

30. Общество с ограниченной ответственностью "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат"), Украина, Житомирская область, Хорошовский район, г. Иршанск, ул. Шевченко, д. 1-А, ЕДРПОУ 30597936

31. Публичное акционерное общество "Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов" (публiчне акцiонерне товариство "Миронiвський завод по виготовленню круп i комбiкормiв"), Украина, Киевская область, г. Мироновка, ул. Элеваторная, д. 1, ЕДРПОУ 00951770

32. Группа компаний публичное акционерное общество "Мироновский хлебопродукт" (публiчне акцiонерне товариство "Миронівський хлібопродукт"), Украина, г. Киев, ул. Академика Заболотного, д. 158, ЕДРПОУ 25412361

33. Общество с ограниченной ответственностью "МСП Ника-Тера" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Морський спеціалізований порт "Нiка-Тера"), Украина, г. Николаев, ул. Айвазовского, д. 23, ЕДРПОУ 36270783

34. Общество с ограниченной ответственностью "Мясная фабрика "Фаворит Плюс" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс"), Украина, Днепропетровская область, Днепровский район, пгт Слобожанское, ул. Василия Сухомлинского, д. 76, ЕДРПОУ 37373551

35. Общество с ограниченной ответственностью "НВО "Экософт" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВО "Екософт"), Украина, Киевская область, г. Ирпень, ул. Покровская, д. 1, ЕДРПОУ 31749798

36. Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю сільськогосподарське підприємство "Нiбулон"), Украина, г. Николаев, ул. Каботажный Спуск, д. 1, ЕДРПОУ 14291113

37. Общество с ограниченной ответственностью "Ника-Агротрейд" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ніка-Агротрейд"), Украина, г. Киев, ул. Заболотного, д. 150а, офис 51, ЕДРПОУ 42163583

38. Общество с ограниченной ответственностью "Нэдэкс-Украина" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Недекс-Україна"), Украина, г. Запорожье, Северное шоссе, д. 20Е, ЕДРПОУ 32942080

39. Публичное акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания" (публiчне акцiонерне товариство "Об'єднана гiрничо-хiмiчна компанiя"), Украина, г. Киев, ул. Николая Гринченко, д. 4, ЕДРПОУ 36716128

40. Публичное акционерное общество "По газоснабжению и газификации "Черкассыгаз" (публiчне акцiонерне товариство "По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" (ПАТ "Черкасигаз")), Украина, Черкасская область, г. Черкассы, ул. Максима Зализняка, д. 142, ЕДРПОУ 03361402

41. Акционерное общество "Покровский горно-обогатительный комбинат" (акцiонерне товариство "Покровський гiрничо-збагачувальний комбiнат" (АТ "Покровський ГЗК")), Украина, Днепропетровская область, г. Покров, ул. Центральная, д. 11, ЕДРПОУ 00190928

42. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Проминвест пластик" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фірма "Промінвест пластик"), Украина, г. Киев, ул. Мечникова, д. 16, офис 420, ЕДРПОУ 30989828

43. Частное акционерное общество "Ривнеазот" (приватне акцiонерне товариство "Рiвнеазот"), Украина, Ровненская область, с. Караевичи, ЕДРПОУ 05607824

44. Общество с ограниченной ответственностью "Синьков АГРО" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Синьків АГРО"), Украина, Тернопольская область, Залищицкий район, с. Синьков, ул. Центральная, д. 1, ЕДРПОУ 38996366

45. Государственное предприятие "Смолы" (державне підприємство "Смоли"), Украина, Днепропетровская область, г. Каменское, просп. Аношкина, д. 179, ЕДРПОУ 30168850

46. Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Старинская птицефабрика" (сільськогосподарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старинська птахофабрика"), Украина, Киевская область, Бориспольский район, с. Мирное, ул. Центральная, д. 1, ЕДРПОУ 30925770

47. Общество с ограниченной ответственностью "Старлайт Медиа" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старлайт Медіа"), Украина, г. Киев, ул. Паньковская, д. 11, ЕДРПОУ 33295632

48. Публичное акционерное общество "Стома" (публiчне акцiонерне товариство "Стома"), Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, д. 3, ЕДРПОУ 00481318

49. Публичное акционерное общество "Сумыхимпром" (публічне акціонерне товариство "Сумихімпром"), Украина, г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12, ЕДРПОУ 05766356

50. Общество с ограниченной ответственностью "Тимал" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТІМАЛ"), Украина, г. Николаев, просп. Мира, д. 2-А, ЕДРПОУ 33172409

51. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроимпорт ЛТД" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД"), Украина, г. Киев, ул. Заболотного, д. 150а, офис 51, ЕДРПОУ 35917124

52. Частное акционерное общество "Украгро НПК" (приватне акцiонерне товариство "Украгро НПК"), Украина, Черкасская область, Жашковский район, г. Жашков, ул. Промышленная, д. 1, ЕДРПОУ 31961067

53. Общество с ограниченной ответственностью "Украгробизнес" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Украгробiзнес"), Украина, г. Киев, пер. Тараса Шевченко, д. 3, ЕДРПОУ 35758853

54. Частное акционерное общество "Украинский бекон" (приватне акцiонерне товариство "Український бекон"), Украина, Донецкая область, Константиновский район, с. Водяное второе, ул. Зеленая, д. 1А, ЕДРПОУ 33380539

55. Частное акционерное общество "Укргаз-Энерго" (приватне акцiонерне товариство "Укргаз-Енерго"), Украина, г. Киев, ул. Бассейная, д. 1-3/2А, секция С-1, ЕДРПОУ 34003224

56. Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" (державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"), Украина, Киевская область, г. Бровары, ул. Гагарина, д. 16, ЕДРПОУ 37199618

57. Публичное акционерное общество "Укрхимэнерго" (публiчне акцiонерне товариство "Укрхiменерго"), Украина, Луганская область, г. Северодонецк, ул. Промышленная, д. 36, ЕДРПОУ 05744691

58. Публичное акционерное общество "Фармак" (публiчне акцiонерне товариство "Фармак"), Украина, г. Киев, ул. Кирилловская, д. 63, ЕДРПОУ 00481198

59. Общество с ограниченной ответственностью "Флексс" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Флєксс"), Украина, Харьковская область, Дергачевский район, с. Подворки, ул. Сумской шлях, д. 45-Д, офис 307, ЕДРПОУ 38734484

60. Публичное акционерное общество "Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе" (публiчне акцiонерне товариство "Харківський тракторний завод"), Украина, г. Харьков, просп. Московский, д. 275, ЕДРПОУ 05750295

61. Общество с ограниченной ответственностью "Химвектор" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Хімвектор"), Украина, г. Киев, ул. Мечникова, д. 2А, ЕДРПОУ 41556090

62. Частное акционерное общество "Химдивизион" (приватне акцiонерне товариство "Хімдивізіон"), Украина, Днепропетровская область, г. Каменское, ул. Горобца, д. 1, ЕДРПОУ 34059188

63. Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Втор" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Еко-Втор"), Украина, г. Киев, ул. Николая Шепелева, д. 6, ЕДРПОУ 35506576

64. EastOne Group Ltd, Third Floor 95, The Promenade Cheltenham Cheltenham, GL50 1HH, United Kingdom

65. Ferrexpo plc, Bahnhofstrasse 13, CH-6340 Baar, Switzerland

66. Группа компаний "FOZZY Group" (частное акционерное общество "Фоззи Груп", приватне акцiонерне товариство "Фоззі Груп"), Украина, Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Вишневое, ул. Промышленная, д. 5, ЕДРПОУ 33870713

67. Kernel Holding S.A, Украина, г. Киев, пер. Тараса Шевченко, д. 3

68. Toledo mining corporation plc, Rouen House, Rouen Road, Norwich, Norfolk, NR1 1RB, United Kingdom

_______________